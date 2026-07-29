ดีล BRN ล่ม! เจรจาสันติสุขสะดุด หลังเหตุรุนแรงไม่หยุด ฝ่ายไทยเลื่อนคุยไม่มีกำหนด

กระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องสะดุดอีกครั้ง หลัง นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศเลื่อนการเจรจากับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในเดือนกันยายน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยให้เหตุผลว่าต้องรอคำชี้แจงต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสเสียก่อน
นายฐนัตถ์ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุรุนแรง การหารือในระดับคณะทำงานด้านเทคนิคดำเนินไปในทิศทางที่ดี แต่เมื่อเกิดเหตุโจมตีในพื้นที่นราธิวาสระหว่างที่กระบวนการพูดคุยยังดำเนินอยู่ ฝ่ายไทยจึงส่งคำถามไปยังฝ่าย BRN ว่า เหตุใดจึงยังเกิดเหตุรุนแรงในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเดินหน้าสร้างบรรยากาศแห่งการพูดคุย อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบกลับอย่างเป็นทางการ
หัวหน้าคณะพูดคุยฯ ยังระบุด้วยว่า ได้รับข้อมูลว่าประเทศมาเลเซีย ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุย กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนตัวผู้ทำหน้าที่ ส่งผลให้กระบวนการประสานงานอยู่ในช่วงรอยต่อ แม้ยังสามารถสื่อสารผ่านช่องทางอื่นได้ แต่การนัดหมายเจรจารอบใหม่จะต้องรอความชัดเจนจากทุกฝ่ายก่อน
แม้การเจรจาจะถูกเลื่อนออกไป แต่ฝ่ายไทยยืนยันว่า รัฐบาลยังคงยึดแนวทางการพูดคุยสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย โดยฝ่ายทหารยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มข้น ขณะที่คณะพูดคุยฯ จะใช้ช่องทางการเจรจาเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและประเมินท่าทีของอีกฝ่ายก่อนกำหนดทิศทางในอนาคต
การเลื่อนการพูดคุยครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะ แม้จะมีความพยายามผลักดันการเจรจาอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายไทยเห็นว่าการสร้างความเชื่อมั่นและลดเหตุรุนแรงเป็นเงื่อนไขสำคัญ ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้ง
#NEWS1 รายงาน