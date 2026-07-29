เปิดหีบสมบัติ กสทช. คลังขุมทรัพย์หลายหมื่นล้าน

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา หรือ "หมอลี่" อดีตกรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของ The Publisher โดยมี สมจิตต์ นวเครือสุนทร เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เบื้องหลังความขัดแย้งและความยืดเยื้อในการเปลี่ยนแปลงภายใน กสทช. อาจเกี่ยวข้องกับงบประมาณและกองทุนขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กร
หมอลี่ ระบุว่า กสทช. ไม่เพียงมีงบประมาณประจำจำนวนมาก แต่ยังบริหาร กองทุน USO (Universal Service Obligation) หรือกองทุนเพื่อการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ซึ่งมีงบประมาณระดับหลายหมื่นล้านบาท และเป็นกองทุนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ
อดีตกรรมการ กสทช. ยังกล่าวอ้างว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับความพยายามของนักการเมือง ข้าราชการ และภาคเอกชนบางส่วน ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการภายใต้กองทุนดังกล่าว พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ กสทช. ซึ่งกฎหมายกำหนดแนวทางไว้ชัดเจน จึงกลับเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อและซับซ้อน
หมอลี่ ยังเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณและโครงการของกองทุน USO อย่างโปร่งใส โดยเห็นว่าควรเปิดเผยต่อสาธารณะว่า งบประมาณจำนวนมหาศาลถูกนำไปใช้กับโครงการใด และสร้างประโยชน์ต่อประชาชนได้มากน้อยเพียงใด ทั้งยังชี้ว่าในอดีตมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกองทุนนี้จากหลายภาคส่วนเช่นกัน
สำหรับประเด็นการดำรงตำแหน่งของประธาน กสทช. หมอลี่ ยืนยันว่าเป็นคนละประเด็นกับการบริหารกองทุน แต่เห็นว่าหากข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและสถานะของผู้ดำรงตำแหน่งได้รับการสะสางอย่างชัดเจน จะช่วยลดความขัดแย้งภายในองค์กร และทำให้การดำเนินงานของ กสทช. เดินหน้าต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ข้อความและข้อสังเกตดังกล่าวเป็น ความคิดเห็นของ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ในการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของ The Publisher ขณะที่ กสทช. มีภารกิจตามกฎหมายในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และบริหารโครงการ USO เพื่อขยายการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของประชาชนทั่วประเทศ
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