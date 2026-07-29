พ่อค้าแม่ค้าเมียนมาภูเก็ตเฮ! กลับมาเปิดร้านต่อ ไม่รอแล้วนะ

โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังเพจ ภูเก็ตไทม์ เผยแพร่ภาพและข้อความอ้างว่า มีผู้ใช้โซเชียลชาวเมียนมาร์บางรายโพสต์แสดงความดีใจ ภายหลัง เต้ อาชีวะ และกลุ่ม ไทยไม่ทน เดินทางกลับจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีข้อความในลักษณะว่า "เราปลอดภัยแล้ว หนวดไม่อยู่ที่เกาะ", "พวกเขากลับแล้ว เปิดกันต่อได้" และ "หนวดเซเต้ มาเราก็รู้ แอบจนกลับ เราทำกินกันต่อ"
ก่อนหน้านี้ เต้ อาชีวะ พร้อมกลุ่มไทยไม่ทน ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามปัญหาการประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าว และการบังคับใช้กฎหมาย โดยระบุว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแย่งอาชีพและการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของชาวต่างชาติบางส่วน
อย่างไรก็ตาม ข้อความที่กำลังถูกแชร์ในโลกออนไลน์ เป็นการอ้างถึงโพสต์ของผู้ใช้โซเชียลบางราย ซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นความคิดเห็นของชาวเมียนมาร์ทั้งหมดในพื้นที่ภูเก็ต ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับข้อความดังกล่าว
ด้านโลกออนไลน์มีทั้งผู้ที่เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเร่งตรวจสอบการประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจัง และผู้ที่เห็นว่าควรแยกแยะระหว่างผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิด ไม่ควรเหมารวมแรงงานต่างด้าวทั้งหมด
#NEWS1 รายงาน