คนกรุงเทพฯ ต้องอ่านด่วน! ดร.สามารถ ไขคำตอบ กรุงเทพฯ จะจมน้ำในปี 2050 จริงหรือ?
คนกรุงเทพฯ ต้องอ่านด่วน! หลังกระแสข่าวที่ถูกแชร์อย่างกว้างขวางว่า "กรุงเทพฯ จะจมน้ำในปี 2050" หรืออีกประมาณ 24 ปี สร้างความกังวลให้กับประชาชนจำนวนมาก ล่าสุด ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์ โดยย้ำว่า ประเด็นนี้ไม่ควรถูกมองแบบสุดโต่งว่า "จริงทั้งหมด" หรือ "ไม่จริงทั้งหมด" แต่ต้องอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยประกอบการพิจารณา
ดร.สามารถ อธิบายว่า ตัวเลข ปี 2050 (พ.ศ. 2593) ถูกใช้เป็นหมุดหมายในการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรระดับโลก เช่น IPCC ทำให้หลายฝ่ายนำไปตีความต่อว่า กรุงเทพมหานครจะจมน้ำทั้งเมือง ทั้งที่ความจริง งานศึกษาส่วนใหญ่ชี้ถึง "ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น" ไม่ใช่ข้อสรุปว่ากรุงเทพฯ จะจมหายไปทั้งหมดในปีดังกล่าว
บทความยังระบุว่า กรุงเทพมหานครกำลังเผชิญปัจจัยสำคัญ 2 ด้านพร้อมกัน ได้แก่ ระดับน้ำทะเลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน และ การทรุดตัวของแผ่นดิน แม้อัตราการทรุดตัวจะลดลงจากอดีตหลังมีมาตรการควบคุมการสูบน้ำบาดาล แต่ทั้งสองปัจจัยยังทำให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในเมืองชายฝั่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิด
ดร.สามารถ เห็นว่า สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในเวลานี้ ไม่ใช่การถกเถียงว่ากรุงเทพฯ จะจมหรือไม่จม แต่คือประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาระดับชาติที่บูรณาการข้อมูลจากทุกสาขา ทั้งสมุทรศาสตร์ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา วิศวกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐศาสตร์ และการวางผังเมือง เพื่อประเมินความเสี่ยงในภาพรวมอย่างเป็นระบบ
พร้อมกันนี้ ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดทำการศึกษาที่สามารถตอบคำถามสำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงของกรุงเทพฯ และปริมณฑลในอีก 20–50 ปีข้างหน้า แนวทางป้องกันและลดผลกระทบที่เหมาะสม ตลอดจนช่วงเวลาที่ควรเริ่มดำเนินมาตรการ เพื่อให้ประเทศมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนปัญหาจะรุนแรง
ดร.สามารถ ย้ำว่า จุดประสงค์ของบทความไม่ใช่การยืนยันว่า "กรุงเทพฯ จะจมน้ำในปี 2050" หรือปฏิเสธคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์ แต่ต้องการให้สังคม "กังวลอย่างมีข้อมูล" และวางแผนรับมือบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการ เพราะหากความเสี่ยงมีอยู่จริง การเริ่มศึกษาและเตรียมการตั้งแต่วันนี้ ย่อมดีกว่าการรอจนถึงวันที่ปัญหารุนแรงเกินกว่าจะรับมือได้
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