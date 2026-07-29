หมออ่างทองแจงดราม่า! ยิ้มกลางวงแถลงเป็น "บุคลิกธรรมชาติ" ไม่ได้เย้ยผู้สูญเสีย

โรงพยาบาลอ่างทองออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของทารกวัย 5 วัน และข้อร้องเรียนเรื่องการจัดเลี้ยงในบริเวณหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์ จากภาพที่บุคลากรทางการแพทย์มีสีหน้าคล้ายยิ้มหรือหัวเราะระหว่างตอบคำถามผู้สื่อข่าว
ประเด็นดังกล่าวยิ่งได้รับความสนใจ เมื่อมีช่วงหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า โรงพยาบาลมีแนวคิดจะดำเนินคดีกับญาติของทารกหรือไม่ ก่อนที่ผู้ร่วมแถลงจะกล่าวว่า "ขอ Off the Record ได้ไหม" พร้อมมีสีหน้าที่ยิ้ม ทำให้หลายฝ่ายมองว่าไม่เหมาะสมกับบรรยากาศของเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต
ล่าสุด โรงพยาบาลอ่างทองชี้แจงว่า การแสดงสีหน้าดังกล่าวเป็น บุคลิกและปฏิกิริยาทางธรรมชาติขณะตั้งใจรับฟังคำถาม มิได้มีเจตนาหัวเราะ เยาะเย้ย ล้อเลียน หรือไม่ให้เกียรติต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัว พร้อมยืนยันว่าบุคลากรทุกคนเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยหากการแสดงออกดังกล่าวสร้างความไม่สบายใจให้กับสังคม
สำหรับกรณีการจัดเลี้ยงในบริเวณใกล้หอผู้ป่วย NICU โรงพยาบาลยอมรับว่ามีการรับประทานอาหารของบุคลากรจริง แต่ยืนยันว่าไม่ได้จัดขึ้นภายในห้องผู้ป่วยวิกฤต และได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในทุกประเด็นแล้ว ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อยุติอย่างโปร่งใส
ด้านกระแสในโลกออนไลน์ยังคงแบ่งออกเป็นสองมุมมอง โดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการแสดงสีหน้าในสถานการณ์เช่นนี้ไม่เหมาะสม แม้จะไม่ได้มีเจตนาร้ายก็ตาม เพราะอาจกระทบต่อความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสีย ขณะที่อีกฝ่ายมองว่า บุคลิกและการแสดงออกของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน จึงไม่ควรตัดสินเจตนาจากสีหน้าเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ การสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของทารก รวมถึงความเหมาะสมของการจัดเลี้ยงในพื้นที่ของโรงพยาบาล ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าเหตุการณ์ทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่
#NEWS1 รายงาน