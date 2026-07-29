CSI LA แฉ! จีนดำเปิดยันศูนย์ทนาย ไว้ตบทรัพย์จีนด้วยกัน จี้ตรวจสอบด่วน

เพจ CSI LA เผยแพร่ข้อความอ้างว่า ปัจจุบันมีกลุ่มชาวจีนเข้ามาประกอบธุรกิจด้านกฎหมายในประเทศไทย ทั้งการเปิดสำนักงานกฎหมาย รับดำเนินคดี และให้บริการด้านกฎหมายแก่ชาวจีนที่พำนักหรือทำธุรกิจในไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า บางส่วนอาจมีการดำเนินงานโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย
โพสต์ดังกล่าวยังอ้างอีกว่า มีการตั้ง "ศูนย์ทนาย" เพื่อรับดำเนินคดีหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างชาวจีนด้วยกันเอง และมีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายการเรียกรับผลประโยชน์หรือ "ตบทรัพย์" จากชาวจีนด้วยกัน จึงเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ CSI LA ยังแสดงความกังวลว่า หากมีบุคคลต่างด้าวประกอบวิชาชีพทนายความหรือดำเนินธุรกิจทางกฎหมายโดยฝ่าฝืนกฎหมายจริง อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพทนายความชาวไทย รวมทั้งกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังเป็นข้อมูลที่มาจากการเปิดเผยของเพจ CSI LA เท่านั้น และยังไม่มีผลการตรวจสอบหรือคำชี้แจงจากหน่วยงานของรัฐที่ยืนยันข้อเท็จจริงตามที่มีการกล่าวอ้าง
ทั้งนี้ หากพบว่ามีการประกอบวิชาชีพทนายความโดยไม่มีสิทธิ หรือมีการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
#NEWS1 รายงาน