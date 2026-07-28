ไต้ฝุ่นโนอึลถล่มจีนโกลาหล! น้ำท่วมหนักหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้สูญหาย

จีนกำลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในหลายพื้นที่ หลังอิทธิพลของ ไต้ฝุ่นโนอึล พัดขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้ง ก่อนอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวลึกเข้าสู่แผ่นดิน แต่ยังคงนำฝนตกหนักถึงหนักมากปกคลุมพื้นที่ทางตอนใต้และตอนกลางของประเทศ ทำให้ทางการต้องยกระดับมาตรการรับมือน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม และกระแสน้ำป่าอย่างเร่งด่วน
สำนักข่าว Reuters รายงานว่า โนอึลถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดซึ่งพัดเข้าสู่จีนในปี 2026 โดยขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งเมืองฮุ่ยโจว มณฑลกวางตุ้ง พร้อมลมแรงและฝนกระหน่ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง ต้นไม้หักโค่น ถนนหลายสายได้รับความเสียหาย และประชาชนในกวางตุ้งต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงมากกว่า 700,000 คน
ด้านสำนักข่าว Associated Press ระบุว่า จำนวนประชาชนที่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยในกวางตุ้งเพิ่มขึ้นมากกว่า 800,000 คน ขณะที่เที่ยวบินและรถไฟหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกหรือระงับบริการ ส่วนฮ่องกงได้รับผลกระทบจากฝนและลมแรง มีเที่ยวบินถูกยกเลิกราว 350 เที่ยว และมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 21 คน
แม้พายุจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน แต่อิทธิพลของกลุ่มเมฆฝนยังคงส่งผลต่อมณฑลกวางตุ้ง ฝูเจี้ยน เจียงซี หูหนาน หูเป่ย์ เหอหนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซี โดยทางการจีนเตือนว่า พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ลาดชันมีความเสี่ยงสูงต่อดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และภัยพิบัติทางธรณีวิทยา พร้อมสั่งตรวจสอบเขื่อน ระบบระบายน้ำ เหมือง และโรงงานสารเคมีในพื้นที่เสี่ยง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงสุ่ย นครฉงชิ่ง ซึ่งเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม โดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 11 คน และยังมีผู้สูญหายประมาณ 50 คน อย่างไรก็ตาม เหตุดินถล่มดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนโนอึลขึ้นฝั่ง จึงไม่ควรสรุปว่าเป็นผลโดยตรงจากพายุลูกนี้ แต่ฝนที่ตกต่อเนื่องยิ่งเพิ่มความยากลำบากและความเสี่ยงต่อภารกิจค้นหา
รัฐบาลจีนได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย เครื่องจักรหนัก และทีมฉุกเฉินเข้าประจำพื้นที่ พร้อมจัดสรรงบประมาณ 100 ล้านหยวน เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่า ฝนตกหนักอาจดำเนินต่อไปอีกหลายวัน และเดือนสิงหาคมยังเป็นช่วงสูงสุดของฤดูไต้ฝุ่นจีน จึงต้องเฝ้าระวังภัยซ้ำซ้อนอย่างใกล้ชิด
อ้างอิง: Reuters, Associated Press, The Guardian
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