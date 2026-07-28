ยุโรปวิกฤติไฟป่า! ฝรั่งเศส–สเปนอพยพประชาชนกว่า 3.7 แสนคน สู้เปลวเพลิงท่ามกลางคลื่นความร้อน

ยุโรปกำลังเผชิญวิกฤติไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของปี 2026 หลังคลื่นความร้อนและสภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วใน ฝรั่งเศสและสเปน จนทางการต้องสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมกว่า 375,000 คน เพื่อความปลอดภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงเร่งควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มกำลัง
ในฝรั่งเศส ไฟป่าขนาดใหญ่บริเวณแคว้น ฌีรงด์ (Gironde) ใกล้เมืองบอร์กโดซ์ เผาผลาญพื้นที่ป่าและแหล่งท่องเที่ยวเป็นวงกว้าง โดยมีประชาชนต้องอพยพกว่า 260,000 คน ไฟได้เผาพื้นที่กว่า 420 ตารางกิโลเมตร หรือราว 4 เท่าของพื้นที่กรุงปารีส เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังสร้างแนวกันไฟยาวกว่า 100 กิโลเมตร เพื่อสกัดไม่ให้เปลวเพลิงลุกลามเข้าสู่เขตชุมชนเพิ่มเติม
ขณะที่ในสเปน ไฟป่าหลายจุดปะทุขึ้นพร้อมกันในพื้นที่ตอนกลางและจังหวัดกัสเตยอน ส่งผลให้มีผู้ต้องอพยพเกือบ 100,000 คน แม้บางพื้นที่สภาพอากาศจะเอื้อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้ดีขึ้น แต่ยังมีหลายจุดที่ไฟป่ายังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงขยายวงกว้างจากคลื่นความร้อนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้าปกคลุมประเทศ
ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตรี เปโดร ซานเชซ ของสเปน ต่างประกาศระดมทรัพยากรทุกภาคส่วน พร้อมขอรับการสนับสนุนเครื่องบินดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วง
นักอุตุนิยมวิทยาเตือนว่า ยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญอุณหภูมิสูงแตะ 40 องศาเซลเซียส ในหลายพื้นที่ ประกอบกับลมแรงและความชื้นต่ำ ทำให้ไฟป่าลุกลามได้อย่างรวดเร็ว และอาจทำให้การควบคุมเพลิงยากลำบากยิ่งขึ้นในช่วงหลายวันข้างหน้า
อ้างอิง: Reuters, Associated Press (AP), The Guardian
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