โกลาหลญี่ปุ่น! แผ่นดินไหว 7.1 เตือนสึนามิหลายจังหวัด บ้านเรือนกว่า 4 หมื่นหลังไร้ไฟฟ้า

ญี่ปุ่นเผชิญภัยพิบัติครั้งใหญ่ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะ บนเกาะคิวชู ทางตอนใต้ของประเทศ ส่งผลให้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ประกาศเตือนสึนามิในหลายพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง และเฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อกที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แรงสั่นสะเทือนส่งผลให้ไฟฟ้าดับในบ้านเรือนประมาณ 40,000 หลัง ระบบขนส่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยบริษัท JR Kyushu ต้องระงับการเดินรถหลายเส้นทาง รวมถึงรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ขณะที่สนามบินอาโสะคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการชั่วคราว
รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินทันที พร้อมส่งกำลังเข้าประเมินความเสียหาย โดยมีการประกาศเตือนภัยครอบคลุมหลายจังหวัดบนเกาะคิวชู ได้แก่ คุมาโมโตะ นางาซากิ คางาวะ เอ๊ะ...คาโกชิมะ ฟุกุโอกะ ซางะ โออิตะ และมิยาซากิ พร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชายฝั่งจนกว่าจะยกเลิกประกาศเตือนสึนามิ
ด้านหน่วยงานกำกับดูแลพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นยืนยันว่า ยังไม่พบความผิดปกติของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมหลายแห่ง รวมถึงโรงงานของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ได้เร่งตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบต่อการผลิต
ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นเตือนว่า พื้นที่ดังกล่าวยังมีความเสี่ยงเกิดอาฟเตอร์ช็อกรุนแรงในช่วง 2–3 วันข้างหน้า พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากญี่ปุ่นตั้งอยู่บนแนว Ring of Fire ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดของโลก
อ้างอิง: Reuters, Associated Press (AP)
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