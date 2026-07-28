หายใจไม่ทั่วท้อง! อาจารย์ปานเทพแฉ มีคนนอกจะล้มคดีน้องแตงโมที่ DSI

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งเกี่ยวกับการดำเนินคดีการเสียชีวิตของ “แตงโม นิดา” หลัง อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์ เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า อาจมีความพยายามจาก “บุคคลภายนอก” ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้ามาแทรกแซงหรือผลักดันให้คดีเปลี่ยนทิศทาง อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวย้ำหลายครั้งว่ายังไม่ปักใจเชื่อ และขอให้ความเป็นธรรมกับ DSI จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ
อาจารย์ปานเทพระบุว่า ข้อมูลที่ได้รับเป็นเพียงข่าวจากแหล่งข่าวของตน ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่ แต่หากท้ายที่สุดพบว่ามี “ใบสั่ง” หรือมีการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกจริง เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่สังคมจับตาอย่างหนัก พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากมีความพยายามทำให้คดีไม่มีมูล หรือชะลอการดำเนินคดีโดยไม่มีเหตุผล ก็จะยิ่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม
นอกจากนี้ อาจารย์ปานเทพยังกล่าวว่า หากผลการสอบสวนสุดท้ายสรุปว่าไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องอธิบายเหตุผลและพยานหลักฐานต่อสาธารณชนอย่างละเอียด เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนติดตามมาเป็นเวลานาน และมีความคาดหวังต่อความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม อาจารย์ปานเทพยืนยันว่า ณ เวลานี้ยังคงให้ความเป็นธรรมกับ DSI เพราะการสอบสวนยังไม่สิ้นสุด และยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า “ผมได้ข่าว แต่ผมยังไม่เชื่อ” พร้อมย้ำว่าหากในอนาคตพบพฤติการณ์ที่ส่อถึงการแทรกแซงหรือมีคำสั่งจากภายนอกจริง ก็จะติดตามและเปิดเผยต่อสังคมต่อไป
ขณะนี้ DSI ยังไม่มีการประกาศผลสรุปการสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีหลักฐานสาธารณะที่ยืนยันว่ามีบุคคลภายนอกเข้าแทรกแซงการดำเนินคดีตามที่มีการกล่าวอ้าง ดังนั้น ประเด็นดังกล่าวจึงยังเป็นข้อกล่าวอ้างจากการให้สัมภาษณ์ ซึ่งยังต้องรอข้อเท็จจริงและผลการสอบสวนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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