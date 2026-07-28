กัมพูชามีหนาว! ทูตจีนแจ้งข่าวดี ไทยจ่อได้แพนด้าคู่ใหม่ 2 ตัว

จีนส่งสัญญาณบวกต่อความสัมพันธ์ไทย–จีน หลังเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยยืนยันว่า จีนมีความพร้อมที่จะส่งหมีแพนด้าชุดใหม่มาให้ประเทศไทย หากฝ่ายไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลและเงื่อนไขที่ทางการจีนกำหนดได้
นายจาง เจี้ยนเหว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย คณะผู้แทนไทยได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าในนครเฉิงตู ซึ่งถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แพนด้าที่สำคัญของจีน และคณะผู้แทนไทยต่างแสดงความชื่นชอบหมีแพนด้าเป็นอย่างมาก
เอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่า ในอดีตจีนเคยมอบหมีแพนด้า "ช่วง ช่วง" และ "หลินฮุ่ย" ให้ประเทศไทยดูแลที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ในฐานะสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างสองประเทศ แต่ต่อมาหมีแพนด้าทั้งสองตัวได้เสียชีวิต ขณะที่ "หลินปิง" ลูกแพนด้าที่เกิดในประเทศไทย ได้ถูกส่งกลับประเทศจีนตามข้อตกลงความร่วมมือ
นายจางระบุว่า ภายหลังฝ่ายไทยได้ทำหนังสือแสดงความประสงค์ขอรับหมีแพนด้าชุดใหม่ ทางการจีนได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมส่งเอกสารแนะนำมาตรฐานการเลี้ยงดู รวมถึงข้อกำหนดด้านสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบควบคุมอุณหภูมิ การดูแลสุขภาพ และมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์มายังหน่วยงานของไทย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ขณะนี้ จีนกำลังรอคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยว่า สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมดได้หรือไม่ หากฝ่ายไทยมีความพร้อม จีนก็ยินดีเดินหน้าหารืออย่างใกล้ชิด และพร้อมสนับสนุนการส่งหมีแพนด้ามายังประเทศไทยอีกครั้ง
การกลับมาของหมีแพนด้า ไม่เพียงเป็นเรื่องของสัตว์หายากที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเท่านั้น แต่ยังถือเป็น "การทูตแพนด้า" (Panda Diplomacy) ซึ่งจีนใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาอย่างยาวนาน
สำหรับประเทศไทย หากสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของจีน ก็มีโอกาสได้ต้อนรับหมีแพนด้าคู่ใหม่ในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์สัตว์ การศึกษาวิจัย และการท่องเที่ยวของประเทศ
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจีนอนุมัติส่งหมีแพนด้า 2 ตัวให้ไทยแล้ว โดยขั้นตอนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความพร้อมของฝ่ายไทยตามเงื่อนไขที่ทางการจีนกำหนด
#NEWS1 รายงาน