โรงพยาบาลอ่างทองแถลงเหตุสลด พูดไปหัวเราะไป คนไทยอยากรู้...ขำอะไร?

อ่างทอง – กรณีการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) โรงพยาบาลอ่างทอง ซึ่งกลายเป็นประเด็นสังคมหลังมีการเปิดเผยว่ามีการจัดเลี้ยงอาหารภายในพื้นที่หอผู้ป่วย และครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าร้องเรียนผ่านมูลนิธิปวีณาฯ ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมผู้บริหารและทีมแพทย์โรงพยาบาลอ่างทอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569
โรงพยาบาลแจง ทารกป่วยวิกฤตตั้งแต่แรกเกิด
ทีมแพทย์ระบุว่า ทารกคลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ น้ำหนักแรกเกิด 4,305 กรัม มารดามีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง ส่งผลให้ทารกมีภาวะความดันเลือดในปอดสูง (PPHN) ภาวะหายใจลำบาก และสงสัยติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งล้วนเป็นโรครุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
โรงพยาบาลยืนยันว่า ได้ให้การรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเต็มที่ ทั้งการใช้เครื่องช่วยหายใจ การให้ยา และการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยเห็นว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงหากเคลื่อนย้าย ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569
จากการทบทวนเวชระเบียนเบื้องต้น โรงพยาบาลระบุว่า ยังไม่พบข้อมูลที่ชี้ว่าการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงในห้อง NICU แต่ยอมรับว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ผอ.รพ. ไม่คิดฟ้องครอบครัวผู้เสียชีวิต
พญ.ปาริชาติ ศิระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง เปิดเผยว่า แม้ผลการตรวจสอบจะออกมาอย่างไร โรงพยาบาลยังไม่ได้คิดดำเนินคดีกับครอบครัวของเด็ก เพราะเข้าใจดีว่าพ่อแม่เพิ่งสูญเสียลูก พร้อมระบุว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายเข้ามาพูดคุย ทำความเข้าใจ และขอความเห็นใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ดราม่าระหว่างแถลงข่าว กลบสาระสำคัญ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์กลับไม่ใช่เพียงเนื้อหาการชี้แจง แต่เป็น บรรยากาศระหว่างการแถลงข่าว
มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้ชมจำนวนมากสังเกตเห็นว่า ในบางช่วงของการตอบคำถาม มีผู้ร่วมแถลงบางรายยิ้มหรือหัวเราะ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยหลายคนมองว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมกับคดีที่ครอบครัวหนึ่งเพิ่งสูญเสียบุตร
จนเกิดคำถามในโลกออนไลน์ว่า
> "ขำอะไร?"
และ
> "ในวันที่พ่อแม่กำลังทุกข์ที่สุด เหตุใดบรรยากาศการแถลงข่าวจึงเป็นเช่นนี้?"
ยังไม่มีคำชี้แจงเรื่องเสียงหัวเราะ
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากผู้ร่วมแถลงข่าวว่า การหัวเราะหรือสีหน้ายิ้มในช่วงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด ทำให้ประเด็นนี้ยังคงเป็นข้อสงสัยของประชาชน และมีผู้เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้แจง เพื่อคลี่คลายข้อกังขาและรักษาความเชื่อมั่นของสังคม
ในอีกด้านหนึ่ง หลายฝ่ายก็เรียกร้องให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของทารก รวมถึงการจัดกิจกรรมภายในหอผู้ป่วย NICU เป็นไปอย่างโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งครอบครัวผู้สูญเสียและบุคลากรทางการแพทย์
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