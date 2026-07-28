ทนายอั๋นซัด! คมนาคมกำกับสุวรรณภูมิ เหตุใดคดีหิ้วยาไปต่างประเทศยังมีต่อเนื่อง

ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดผ่านสนามบินสุวรรณภูมิกลับมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลังเกิดกรณีผู้โดยสารถูกทางการญี่ปุ่นจับกุมพร้อมยาเสพติดประเภทไอซ์ น้ำหนักประมาณ 12 กิโลกรัม มูลค่าหลายร้อยล้านบาท โดยมีรายงานว่าเดินทางออกจากประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรณีดังกล่าวทำให้ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ออกมาตั้งคำถามถึง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT อยู่ในกำกับดูแล ว่าเหตุใดจึงยังเกิดคดีลักลอบขนยาเสพติดออกนอกประเทศผ่านสนามบินหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ทนายอั๋นระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมาเกิดคดีลักษณะใกล้เคียงกันหลายครั้ง ทั้งการลักลอบขนไอซ์ ยาเสพติดชนิดต่าง ๆ รวมถึงกัญชาไปยังต่างประเทศ จึงตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยและเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อสังคม
อย่างไรก็ตาม การตั้งคำถามดังกล่าวเป็นการตรวจสอบในเชิงนโยบายและการกำกับดูแล ยังไม่ได้หมายความว่ารัฐมนตรีหรือผู้บริหารจะมีความรับผิดทางกฎหมายต่อการกระทำของผู้ลักลอบขนยาเสพติดโดยตรง หากจะมีการกล่าวหาว่าละเลยต่อหน้าที่ จำเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริงและผลการสอบสวนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์เคยยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมและ AOT มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความปลอดภัยและความมั่นคง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามมาตรฐานการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสนามบินไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
อย่างไรก็ดี การเกิดคดีลักลอบขนยาเสพติดผ่านสนามบินหลายกรณีในช่วงที่ผ่านมา ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ และชี้แจงมาตรการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินไทยอีกครั้ง
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