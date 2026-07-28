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เฝ้าระวังขั้นสูง “ไต้ฝุ่นโนอึล” มุ่งหน้าถล่มกวางตุ้ง-ฮ่องกง ตั้งรับฝนกระหน่ำ-น้ำท่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จีนและฮ่องกงยกระดับมาตรการรับมือ ไต้ฝุ่น “โนอึล” (Noul) ซึ่งทวีกำลังขึ้นเป็นพายุรุนแรง ก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง โดยทางการจีนประกาศ เตือนภัยระดับสีแดง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของระบบเตือนภัยพายุ พร้อมสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจำนวนมากเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลล่าสุดระบุว่า ทางการมณฑลกวางตุ้งได้อพยพประชาชนแล้ว มากกว่า 700,000 คน พร้อมระงับการเดินรถไฟ ปิดโรงเรียน และสั่งหยุดกิจกรรมหลายประเภท ขณะที่หน่วยงานบริหารจัดการน้ำของจีนประกาศเตือนความเสี่ยง น้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่ เนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลังพายุขึ้นฝั่ง

ด้าน ฮ่องกง ได้ยกระดับสัญญาณเตือนพายุ ส่งผลให้เที่ยวบินจำนวนมากได้รับผลกระทบ โดยมีการยกเลิกเที่ยวบินราว 350 เที่ยว และสายการบินหลายแห่ง รวมถึง Cathay Pacific ปรับตารางบินหรือยกเลิกเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัย ขณะที่ระบบขนส่งบางส่วนหยุดให้บริการชั่วคราว และประชาชนได้รับคำแนะนำให้อยู่ภายในอาคารจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุว่า หลังขึ้นฝั่ง พายุจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ แต่ยังคงนำฝนตกหนักปกคลุมพื้นที่กวางตุ้ง ฝูเจี้ยน หูหนาน เจียงซี และบางส่วนของจีนตอนใต้ต่ออีกหลายวัน ทำให้ความเสี่ยงจากน้ำท่วมและดินถล่มยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขา หุบเขา และพื้นที่ริมแม่น้ำ

นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่า โนอึลเป็นไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งจีนในปี 2569 จนถึงขณะนี้ และเป็นพายุลูกที่ 3 ที่ขึ้นฝั่งจีนภายในเดือนเดียว สะท้อนฤดูพายุที่รุนแรงผิดปกติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกปีนี้

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