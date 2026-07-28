สมุยวิกฤต! ฝนถล่มกลางพายุ แต่น้ำจืดยังขาดแคลน

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังเผชิญสถานการณ์ที่หลายฝ่ายจับตา แม้ในช่วงนี้ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากพายุและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ แต่ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดของเกาะสมุยยังไม่คลี่คลาย โดยหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศ รวมถึงภาคใต้
ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า ฝนที่ตกหนักในช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่ได้หมายความว่าปริมาณน้ำดิบจะเพิ่มขึ้นทันที เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของเกาะสมุยมีความลาดชัน น้ำฝนส่วนใหญ่ไหลลงทะเลอย่างรวดเร็ว ทำให้การกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำดิบมีประสิทธิภาพจำกัด หากฝนตกไม่ต่อเนื่องหรือกระจายตัวไม่เหมาะสม ก็อาจไม่เพียงพอต่อการฟื้นระดับน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา
ปัญหาดังกล่าวถือเป็นความท้าทายด้านโครงสร้างของเกาะสมุย ซึ่งต้องรองรับทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงจากเอลนีโญ ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสเผชิญทั้งภาวะฝนตกหนักเฉียบพลันและการขาดแคลนน้ำในช่วงเวลาเดียวกัน หรือที่เรียกว่า “วิกฤตน้ำสองด้าน”
แม้ฝนที่ตกต่อเนื่องจะช่วยเติมน้ำเข้าสู่แหล่งกักเก็บได้ในระยะยาว แต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำ พัฒนาระบบผลิตน้ำประปา และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและจำนวนประชากรบนเกาะ
#NEWS1 รายงาน