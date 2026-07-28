คนพื้นที่ 3 จังหวัดแท้ ๆ เปิดใจ ลั่น! ขอ กองทัพได้ไหม...ให้จบในทีเดียว

จากกรณีสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง "เสกสิทธิ์ แซ่นุ้ย" ได้เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็น โดยถ่ายทอดมุมมองที่ได้รับจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ซึ่งสะท้อนว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยยังขาดความเชื่อมั่นต่อการคลี่คลายคดีสำคัญหลายคดี
เสกสิทธิ์ระบุว่า จากการรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ หลายคนตั้งคำถามต่อเหตุการณ์สำคัญหลายคดี ไม่ว่าจะเป็นเหตุปล้นร้านทอง เหตุลอบยิงทหารพราน หรือคดีลอบยิง สส.กมลศักดิ์ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะมีด่านตรวจและมาตรการรักษาความปลอดภัยจำนวนมาก แต่ผู้ก่อเหตุกลับสามารถหลบหนีได้ จึงทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจและข้อสงสัยต่าง ๆ ในหมู่ประชาชน แม้ข้อสันนิษฐานเหล่านั้นจะยังไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันก็ตาม
เขามองว่า สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือ "ความจริง" และการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา เพราะเมื่อไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ข่าวลือและการคาดเดาก็ยิ่งแพร่กระจาย ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาลดลง
เสกสิทธิ์ยังกล่าวถึงกรณีเจ้าของโรงไม้สามดาวถูกยิงเสียชีวิต จนนำไปสู่การปิดกิจการ ทำให้แรงงานหลายร้อยคนได้รับผลกระทบ พร้อมระบุว่า ทุกครั้งที่เกิดเหตุรุนแรง ผู้ที่ต้องรับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชนในพื้นที่และเศรษฐกิจท้องถิ่น
นอกจากนี้ เขายังตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณด้านความมั่นคงที่ใช้ในพื้นที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พร้อมเสนอว่าควรเร่งดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงการยกระดับการควบคุมแนวชายแดน หากเห็นว่ามีความจำเป็นต่อการป้องกันการก่อเหตุและการหลบหนีของผู้กระทำผิด
ช่วงท้ายของคลิป เสกสิทธิ์เรียกร้องให้รัฐบาล กองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคง เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างโปร่งใส หากมีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุหรือผู้เกี่ยวข้อง ก็ควรชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ลดความหวาดระแวง และร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนสู่พื้นที่
พร้อมทิ้งท้ายว่า สิ่งที่คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการมากที่สุดในเวลานี้ คือการเห็นปัญหาที่ดำเนินมายาวนานได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง โปร่งใส และยุติลงอย่างถาวร เพื่อไม่ให้ประชาชนทุกศาสนาและทุกอาชีพต้องสูญเสียอีกต่อไป
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