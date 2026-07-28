บิ๊ก สถ.-บิ๊ก มศว. ไม่รอด! กองปราบออกหมายเรียก คดีโกงสอบท้องถิ่น

คดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งถูกเปิดโปงจนกลายเป็นคดีใหญ่ระดับประเทศ มีความคืบหน้าครั้งสำคัญ เมื่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มเติมรวม 13 ราย หลังรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การจากผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ จนพบเส้นทางเชื่อมโยงไปถึงข้าราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดสอบ
ผู้ถูกออกหมายเรียกครั้งนี้ ประกอบด้วย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอีก 11 ราย ทั้งข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลภายนอก โดยทั้งหมดถูกเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้
สำหรับอธิบดี สถ. และผู้อำนวยการสำนักทดสอบฯ มศว. ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หลังพนักงานสอบสวนระบุว่ามีพยานหลักฐานและคำให้การที่เชื่อมโยงถึงการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ขบวนการทุจริตเข้าถึงข้อสอบและเฉลยข้อสอบ ส่วนผู้ต้องหาอีก 11 ราย ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบ
คดีนี้เริ่มต้นจากการจับกุมผู้ต้องหากลุ่มหนึ่งภายในบ้านพักในจังหวัดนนทบุรี ขณะกำลังร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบสอบแข่งขันของผู้สมัครสอบท้องถิ่น ก่อนที่ตำรวจจะขยายผลจากพยานหลักฐาน เอกสาร และคำซัดทอด จนพบความเชื่อมโยงไปยังผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเคยเปิดเผยว่า บุคคลจาก สถ. และ มศว. ที่ถูกพาดพิงยังอยู่ในฐานะพยาน เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมตามคำแนะนำของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างไรก็ตาม หลังการสอบสวนเพิ่มเติม พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอ จึงมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาในครั้งนี้
คดีโกงสอบท้องถิ่นนับเป็นหนึ่งในคดีทุจริตครั้งใหญ่ของปี 2569 เนื่องจากส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบทั่วประเทศหลายพันคน โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีคำสั่งเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า 5,900 ราย พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และประกาศเดินหน้าดำเนินคดีทั้งทางอาญา วินัย และแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
อย่างไรก็ตาม การออกหมายเรียกผู้ต้องหาเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนยังมีสิทธิ์เข้าชี้แจงและต่อสู้คดีในชั้นพนักงานสอบสวนและศาล โดยยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
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