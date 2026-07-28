สนธิทวงคำตอบจุฬาฯ ผลสอบวิทยานิพนธ์ "ณัฐพล ใจจริง" ออกแล้ว เหตุใดยังไม่ดำเนินการ

กรณีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ นายณัฐพล ใจจริง ถือเป็นประเด็นถกเถียงในแวดวงวิชาการและสังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 หลัง รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยื่นร้องเรียนว่าพบข้อบกพร่องหลายประการในวิทยานิพนธ์เรื่อง การเมืองไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทั้งในด้านการอ้างอิงเอกสาร การตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และความถูกต้องของข้อเท็จจริง ส่งผลให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคำสั่ง ระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเด็นดังกล่าวนำไปสู่ทั้งการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยและการฟ้องร้องทางศาล โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2567 ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่นายณัฐพลฟ้อง รศ.ดร.ไชยันต์ ในข้อหาหมิ่นประมาท โดยศาลเห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานทางวิชาการสามารถกระทำได้โดยสุจริต และอ้างถึงข้อเท็จจริงว่ามีการตรวจพบข้อบกพร่องในวิทยานิพนธ์จนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยระงับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
ล่าสุด วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ในรายการ "สนธิเล่าเรื่อง" ผ่านเพจ "คุยทุกเรื่องกับสนธิ" นายสนธิ ลิ้มทองกุล หยิบยกเรื่องนี้กลับมาพูดอีกครั้ง โดยตั้งคำถามไปยังผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า เหตุใดจนถึงขณะนี้จึงยังไม่มีการประกาศหรือดำเนินการใด ๆ ให้เป็นที่ยุติ ทั้งที่มีการระบุว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้สรุปผลการตรวจสอบแล้ว
นายสนธิกล่าวว่า รศ.ดร.ไชยันต์ เป็นผู้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง และเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อสาธารณะ โดยเห็นว่าหากปล่อยให้เรื่องเงียบ จะทำให้ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ที่ถูกร้องเรียนยังคงถูกนำไปใช้อ้างอิงและเผยแพร่ต่อไป
ในรายการ นายสนธิยังกล่าวหาว่า วิทยานิพนธ์ของนายณัฐพลมีการตีความและอ้างอิงเอกสารประวัติศาสตร์บางส่วนคลาดเคลื่อน โดยยกตัวอย่างกรณีการตีความคำว่า "If" ในเอกสารภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าเป็นข้อความเชิงสมมติฐาน แต่ถูกนำเสนอในลักษณะเสมือนเป็นข้อเท็จจริง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการอ้างอิงดังกล่าวส่งผลต่อการกล่าวถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ผู้ร้องเรียนและนายสนธิหยิบยกขึ้นมา ขณะที่นายณัฐพลเคยชี้แจงว่า หลายประเด็นเป็นความเห็นต่างทางวิชาการ และเคยยื่นคำอธิบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
นายสนธิยังวิจารณ์ว่า หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังไม่มีคำชี้แจงหรือมาตรการใด ๆ อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมต่อมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พร้อมเรียกร้องให้ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยผลการดำเนินงานและข้อสรุปอย่างโปร่งใส
ด้าน รศ.ดร.ไชยันต์ ก็ยังคงเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่าจะติดตามและทวงถามผู้บริหารจุฬาฯ จนกว่าจะมีการดำเนินการ พร้อมแสดงความกังวลว่า หากยังไม่มีความชัดเจน ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ที่ตนเห็นว่ามีข้อบกพร่องจะยังคงถูกเผยแพร่และใช้อ้างอิงต่อไปในวงวิชาการและการเรียนการสอน
ขณะที่อีกด้านหนึ่ง นายณัฐพล ใจจริง เคยยืนยันว่าได้ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการในหลายประเด็น และเห็นว่าความขัดแย้งส่วนหนึ่งเป็นความเห็นที่แตกต่างกันทางวิชาการ โดยที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่คำชี้แจงและข้อโต้แย้งของตนผ่านสื่อหลายครั้ง
ประเด็นดังกล่าวจึงยังเป็นที่จับตาว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีคำชี้แจงหรือการดำเนินการอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมหรือไม่ หลังจากเรื่องนี้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปี และยังคงเป็นข้อถกเถียงในสังคมไทย
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