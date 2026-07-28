อาจารย์ปานเทพยืนยัน! 1 คำสำคัญที่ขาดหายไปในหนังสือผู้จัดการฉบับสุดท้าย

ในรายการ News Hour อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้กล่าวถึงการปิดฉากหนังสือผู้จัดการในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หลังยืนหยัดอยู่บนเส้นทางสื่อมวลชนมายาวนานกว่า 43 ปี โดยฉบับวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ จะเป็นฉบับสี่สีเล่มสุดท้าย ถือเป็นการอำลาสื่อกระดาษของเครือผู้จัดการอย่างเป็นทางการ
อาจารย์ปานเทพกล่าวถึงข้อความที่คุณสนธิ ลิ้มทองกุล เขียนไว้เพื่อส่งท้ายหนังสือผู้จัดการ ซึ่งระบุว่า ตลอด 43 ปีที่ผ่านมา ผู้จัดการยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของ ศีลธรรม ยุติธรรม และกล้าหาญ พร้อมย้ำว่า ทั้งหมดนี้คือ "ศักดิ์ศรีของผู้จัดการ"
อย่างไรก็ตาม อาจารย์ปานเทพเปิดเผยว่า หลังได้พูดคุยกับคุณสนธิโดยตรง ตนได้เสนอว่า ยังมีอีก 1 คำสำคัญ ที่ควรเพิ่มเข้าไป เพราะจะทำให้สารที่ต้องการสื่อสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสะท้อนตัวตนของคุณสนธิได้ชัดเจนกว่าเดิม
คำดังกล่าวคือ "เสียสละ"
อาจารย์ปานเทพอธิบายว่า หลายคนอาจยึดมั่นในศีลธรรม หลายคนอาจมีความยุติธรรม และอีกหลายคนอาจมีความกล้าหาญ แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่า คือการยอมเสียสละผลประโยชน์ ความสะดวกสบาย หรือแม้แต่ความปลอดภัยของตนเอง เพื่อยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้อง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พบเห็นได้ไม่บ่อยในวงการสื่อมวลชน
หลังรับฟังความเห็นดังกล่าว คุณสนธิจึงเห็นด้วย และปรับถ้อยคำให้เป็น "ศีลธรรม ยุติธรรม กล้าหาญ และเสียสละ" พร้อมย้ำว่า คุณค่าทั้งสี่ประการนี้คือรากฐานที่หล่อหลอม "ศักดิ์ศรีของผู้จัดการ" ตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ผ่านมา
อาจารย์ปานเทพกล่าวทิ้งท้ายว่า การปิดฉากหนังสือผู้จัดการในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ใช่เพียงการสิ้นสุดของหนังสือเล่มหนึ่ง แต่เป็นการส่งต่ออุดมการณ์ของสื่อที่ยืนหยัดบนหลักการ ศีลธรรม ความยุติธรรม ความกล้าหาญ และการเสียสละ ซึ่งเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการสืบทอดต่อไป
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