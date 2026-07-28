ชัดแล้ว! ไทยยืนยันเดินหน้า MOU 43 ต่อ หลังประชุมชายแดนไทย–กัมพูชา

การประชุมระหว่างสำนักงานประสานงานชายแดนไทย–กัมพูชา และสำนักงานประสานงานชายแดนกัมพูชา–ไทย ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง หลังเอกสารผลการประชุมระบุชัดว่า ทั้งสองฝ่ายจะยังคงยึด บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก ปี 2543 (MOU 43 หรือ MOU 2000) เป็นกรอบในการประสานงานตามแนวชายแดนต่อไป พร้อมยืนยันการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง (Joint Statement) และการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ
การประชุมดังกล่าวมี พ.อ.บัญชา ชาญฉลาด รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทย–กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ส่วนฝ่ายกัมพูชามี พลจัตวา ลาย กึมฮวด รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนกัมพูชา–ไทย เป็นประธาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเข้าร่วม
สาระสำคัญของการประชุม คือการประสานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ป้องกันไม่ให้สถานการณ์ชายแดนบานปลาย รวมถึงย้ำให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและเคารพข้อตกลงที่มีอยู่
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุด คือการที่ฝ่ายไทยยังคงยืนยันใช้ MOU 43 เป็นกรอบดำเนินการ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภา ซึ่งศึกษาปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนไทย–กัมพูชา ได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณายกเลิก MOU 43 โดยให้เหตุผลว่าความตกลงดังกล่าวก่อให้เกิดข้อถกเถียงด้านการตีความและไม่สามารถคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ข้อเสนอของกรรมาธิการวุฒิสภาจะยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่การประชุมครั้งล่าสุดสะท้อนว่า ในทางปฏิบัติ หน่วยงานของไทยยังคงใช้ MOU 43 เป็นกรอบอ้างอิงในการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชา ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามจากหลายฝ่ายว่า รัฐบาลมีจุดยืนต่อ MOU 43 อย่างไรกันแน่
นักวิชาการและผู้ติดตามปัญหาชายแดนบางส่วนมองว่า การอ้างอิง MOU 43 ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ไม่ได้หมายความว่าไทยยอมรับข้ออ้างสิทธิของกัมพูชาหรือเปลี่ยนจุดยืนด้านอธิปไตย แต่ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ที่เรียกร้องให้ยกเลิก MOU 43 เห็นว่า การเดินหน้าภายใต้กรอบเดิม ทั้งที่มีข้อเสนอจากกรรมาธิการวุฒิสภาแล้ว อาจสร้างความสับสนต่อสังคมและทำให้เกิดคำถามถึงทิศทางนโยบายของรัฐบาล
ด้วยเหตุนี้ หลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า เหตุใดจึงยังคงใช้ MOU 43 เป็นกรอบการประสานงาน และรัฐบาลมีแผนจะทบทวนหรือดำเนินการตามข้อเสนอของกรรมาธิการวุฒิสภาหรือไม่ เพื่อสร้างความชัดเจนต่อสาธารณชนและลดข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา
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