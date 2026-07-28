เพจบ่อวินแฉ! จีนดำพัฒนาแล้ว อ้าง "อัฐจีนขนมจีน" เลี้ยงเป็ด-ไก่ ป้อนร้านอาหารจีน ศูนย์เหรียญยันเงา

เพจ Bowin today โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของชาวจีนในพื้นที่ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยระบุว่า
> "ล่าสุดจีนเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ส่งร้านอาหารจีนพวกกันแล้วในพื้นที่บ่อวิน ศูนย์เหรียญจริง"
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของธุรกิจที่เชื่อมโยงกันเองภายในกลุ่ม ตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการส่งต่อให้ร้านอาหารของชาวจีนในพื้นที่ จนผู้โพสต์ใช้คำว่า "ศูนย์เหรียญยันเงา" เพื่อสื่อว่ามีการดำเนินธุรกิจครบวงจรภายในเครือข่ายเดียวกัน
โพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยบางส่วนแสดงความกังวลว่า หากเป็นความจริง อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยในพื้นที่ เนื่องจากเงินหมุนเวียนอาจอยู่ภายในกลุ่มธุรกิจเดียว ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ตรวจสอบว่า การประกอบกิจการต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งในส่วนของการถือครองกิจการ การใช้แรงงาน และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นข้อกล่าวอ้างของเพจ Bowin today และยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐออกมายืนยันข้อเท็จจริงว่า มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะ "ศูนย์เหรียญ" หรือมีการกระทำผิดกฎหมายตามที่ถูกกล่าวอ้าง
ทั้งนี้ หากพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) การประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้
เครดิตข้อมูล : เพจ Bowin today
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