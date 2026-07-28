เพจดังร้อยอุ๊ย ถามแบบงงๆ รอมฎอน เดินเข้าออกนราฯ พื้นที่สีแดงได้สบายใจ ระดับ สส. และผู้ว่าฯ ยังตกเป็นเป้า

เพจเฟซบุ๊ก **"จาม - Jarm"** เผยแพร่ข้อความที่อ้างถึงความเคลื่อนไหวของเพจ **"ร้อยอุ๊ย"** ซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระบุข้อความว่า
> **"ปริศนาตัวโต! รอมฎอน เดินลุยเข้าออกนราธิวาส พื้นที่สีแดงเดือดได้อย่างสบายใจ ทั้งที่ระดับ สส. และผู้ว่าฯ ยังตกเป็นเป้า"**
ข้อความดังกล่าวตั้งคำถามถึงการเดินทางเข้าออกพื้นที่ของ **นายรอมฎอน ปันจอร์** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าเหตุใดจึงสามารถลงพื้นที่ซึ่งถูกมองว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงด้านความมั่นคงได้ ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลสำคัญหลายรายยังคงตกเป็นเป้าหมายของเหตุความไม่สงบ
ประเด็นดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่เห็นว่าเป็นคำถามที่ควรได้รับคำอธิบายจากหน่วยงานด้านความมั่นคง และผู้ที่มองว่า การลงพื้นที่ของนักการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎร ซึ่งอาจมีมาตรการรักษาความปลอดภัยแตกต่างกันในแต่ละภารกิจ
อย่างไรก็ตาม จากข้อความที่เผยแพร่ **ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ยืนยันว่า การเดินทางของนายรอมฎอนมีความผิดปกติ หรือได้รับสิทธิพิเศษเหนือบุคคลอื่น** และยังไม่มีคำชี้แจงจากเจ้าตัวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด หลังเกิดเหตุความรุนแรงเป็นระยะ ส่งผลให้การเดินทางของบุคคลสำคัญ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง และข้าราชการระดับสูง มักมีการประเมินความเสี่ยงและจัดกำลังอารักขาตามสถานการณ์
**เครดิตข้อมูล : เพจ จาม - Jarm**
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