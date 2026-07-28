วันนอร์ชี้รัฐแก้ไม่ตรงจุด หากไม่จัดการยาเสพติด-สินค้าหนีภาษี ชายแดนใต้ยากสงบ

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด การลักลอบค้าสินค้าหนีภาษี และธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง โดยมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่บั่นทอนความมั่นคงและทำให้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืดเยื้อมานาน พร้อมระบุว่าการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข้อเสนอของวันนอร์สอดคล้องกับข้อมูลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ที่ประเมินว่า ยาเสพติด การลักลอบค้าสินค้าผิดกฎหมาย และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นภัยแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ และเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันปราบปรามอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลก็ได้ยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนผ่านความร่วมมือของฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของวันนอร์ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางฝ่าย เนื่องจากนายวันมูหะมัดนอร์ถือเป็นนักการเมืองอาวุโสที่อยู่ในแวดวงการเมืองไทยมานานกว่า 40 ปี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ รัฐมนตรีหลายกระทรวง รองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา อีกทั้งเคยร่วมงานกับรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย
จึงมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหายาเสพติด การลักลอบค้าสินค้าหนีภาษี และความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานตลอดหลายรัฐบาล รวมถึงในช่วงที่นายวันมูหะมัดนอร์มีบทบาทอยู่ในฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติด้วย ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมข้อเสนอในลักษณะดังกล่าวจึงยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา
แม้จะมีข้อวิพากษ์ดังกล่าว แต่หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงยืนยันว่าการตัดวงจรยาเสพติด การปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย และการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างความปลอดภัย ยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
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