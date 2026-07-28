ญี่ปุ่นส่งสัญญาณหนุนเขมร! พร้อมช่วยเสริมทีมกฎหมายคดีทะเล รับมือข้อพิพาทไทย

ญี่ปุ่นส่งสัญญาณพร้อมให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในการเสริมสร้างศักยภาพด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) หากรัฐบาลกัมพูชายื่นคำร้องขออย่างเป็นทางการ ท่ามกลางสถานการณ์ที่กัมพูชากำลังเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับเกี่ยวกับข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับประเทศไทย
อุเอโนะ อัตสึชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่ง กล่าวระหว่างการเสวนาที่มหาวิทยาลัยกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ของกัมพูชาว่า ญี่ปุ่นมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจำนวนมาก และพร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเสริมขีดความสามารถด้านกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายทะเล หากได้รับการร้องขอจากรัฐบาลกัมพูชา
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นระบุว่า ในอดีตความร่วมมือด้านกฎหมายของญี่ปุ่นกับกัมพูชามุ่งเน้นการพัฒนากฎหมายภายในประเทศ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายอาญา แต่หากมีความจำเป็น ก็สามารถขยายความร่วมมือไปสู่กฎหมายระหว่างประเทศได้
คำกล่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกัมพูชาให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) และอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับไทย ภายหลังประเทศไทยประกาศยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2544 ที่เคยใช้เป็นกรอบการเจรจาร่วมกัน
ฝ่ายกัมพูชายืนยันว่า กระบวนการภายใต้ UNCLOS ครอบคลุมเฉพาะประเด็นเขตแดนทางทะเล และไม่ได้มีผลกระทบต่อการเจรจาปัญหาเขตแดนทางบก ซึ่งยังคงใช้กลไกทวิภาคีระหว่างสองประเทศเช่นเดิม
ด้านอุเอโนะ อัตสึชิ ยังย้ำว่า จุดยืนของญี่ปุ่นคือการสนับสนุนให้ข้อพิพาทระหว่างประเทศได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธีและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะผ่านการเจรจาทวิภาคีหรือกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมยืนยันว่าการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายจะขึ้นอยู่กับความต้องการและคำร้องขอของรัฐบาลกัมพูชาเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการพัฒนาที่สำคัญของกัมพูชามาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของกัมพูชาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 และระบุว่าความร่วมมือดังกล่าวสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้ในอนาคต หากกัมพูชาเห็นว่ามีความจำเป็น
**เครดิตข้อมูล : MGR Online**
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