ชาญชัยแฉ! โกงสอบท้องถิ่น พาดพิงรัฐมนตรี อ้างรู้ล่วงหน้าย้ายผู้ว่าฯ

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยข้อมูลผ่านรายการ **ถามไปตอบมา** โดยอ้างถึงคลิปเสียงที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เนื้อหาในคลิปมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบุคคลระดับสูงและการโยกย้ายข้าราชการก่อนมีคำสั่งอย่างเป็นทางการ
นายชาญชัยกล่าวว่า ในคลิปเสียงดังกล่าวมีการอ้างถึงการจัดสรร "โควตา" และการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าสอบ โดยยังมีการพาดพิงถึงรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกล่าวถึงการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ล่วงหน้า
นายชาญชัยระบุว่า สิ่งที่ทำให้ตนตั้งข้อสังเกต คือ ในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวถึง บุคคลดังกล่าวยังดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แต่ในคลิปกลับมีการพูดถึงการโยกย้ายไปเป็นอธิบดี สถ. ก่อนที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งจริงในเวลาต่อมา จึงมองว่าเป็นประเด็นที่หน่วยงานผู้มีอำนาจควรตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวหลุดรั่วมาจากที่ใด และมีความเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตหรือไม่
นอกจากนี้ นายชาญชัยยังอ้างว่า ตนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2568 ก่อนการเลือกตั้ง โดยมีข้อกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินและนำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง ซึ่งเห็นว่าควรมีการขยายผลสอบสวนให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่ถูกกล่าวอ้าง
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นข้อมูลและข้อสังเกตที่นายชาญชัยกล่าวอ้างจากคลิปเสียงและข้อมูลที่ตนได้รับ โดยยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ
เครดิตข้อมูล : รายการ ถามไปตอบมา
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