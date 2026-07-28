อดีต ผอ.รพ.จะนะ จับพิรุธ! ร้อง กมธ.สอบรับสมัครอาสาพยาบาล สธ. ชี้มีแนวโน้มทุจริต

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท และอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะและโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบและเฝ้าระวังกระบวนการรับสมัคร **อาสาพยาบาล** ของกระทรวงสาธารณสุข หลังตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีแนวโน้มเกิดความไม่โปร่งใสในการคัดเลือก
นพ.สุภัทร ระบุว่า โครงการรับสมัครอาสาพยาบาลประจำปี 2570 มีเป้าหมายรับบุคลากรจำนวน **7,256 คน** ใช้งบประมาณกว่า **1,300 ล้านบาท** โดยเห็นว่าหน้าที่ของอาสาพยาบาลมีความซ้ำซ้อนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแลผู้ป่วย (Caregiver) พร้อมเสนอว่า งบประมาณดังกล่าวควรนำไปจ้างพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวที่กำลังขาดแคลนในโรงพยาบาลทั่วประเทศจะเกิดประโยชน์มากกว่า
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ นพ.สุภัทร เห็นว่าน่ากังวล คือกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาสาพยาบาล ซึ่งแต่ละจังหวัดได้เสนอรายชื่อกรรมการไปยังส่วนกลางจังหวัดละ 6 คน แต่เมื่อกระทรวงสาธารณสุขออกคำสั่งแต่งตั้งกลับพบว่า หลายจังหวัดได้รับรายชื่อกรรมการที่ไม่ตรงกับรายชื่อที่เสนอไว้
นพ.สุภัทร เปิดเผยว่า มีข้อความจากกลุ่มประสานงานการรับสมัครอาสาพยาบาลในหลายจังหวัด เช่น สตูล หนองคาย อุดรธานี ยโสธร เลย ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี สิงห์บุรี แม่ฮ่องสอน ตรัง และสุโขทัย แจ้งว่ารายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ตรงกับที่จังหวัดเสนอ ทำให้เกิดความสับสนในหมู่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและออกคำสั่งแต่งตั้งใหม่
นพ.สุภัทร ระบุว่า เนื่องจากการคัดเลือกใช้วิธีการสอบเป็นหลัก องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการโดยไม่ตรงกับที่จังหวัดเสนอ อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในความเป็นธรรมของกระบวนการคัดเลือก และขอให้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน
ด้านคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ระบุว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา เพื่อตรวจสอบทั้งความเป็นธรรมของกระบวนการคัดเลือก ความโปร่งใสในการแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของนโยบายอาสาพยาบาล
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลและข้อสังเกตจาก **นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ** ผู้ยื่นหนังสือร้องเรียน ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีคำชี้แจงต่อข้อสังเกตดังกล่าวในรายงานนี้
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