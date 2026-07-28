หมอปลาเดือด! ลั่น "เหี้ยมีทุกวงการ" ตั้งแต่โกงข้อสอบ กักตุนน้ำมัน ถึงขโมยพืชผลชาวบ้าน

หมอปลา หรือ **จีรพันธ์ เพชรขาว** ไลฟ์สดผ่านเพจ **หมอปลาช่วยด้วย** ระบายความอัดอั้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมกล่าวด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า "เหี้ยมีทุกวงการจริง ๆ" โดยยกตัวอย่างทั้งประเด็นการกักตุนน้ำมัน การทุจริตโกงข้อสอบ และปัญหาการลักขโมยพืชผลของเกษตรกร
หมอปลากล่าวถึงกรณีกักตุนน้ำมันว่า เรื่องดังกล่าวเคยเป็นกระแสข่าวใหญ่ แต่ปัจจุบันกลับเงียบหายไป พร้อมตั้งคำถามถึงความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบ โดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ใช้เงินหรืออำนาจเพื่อโกงข้อสอบ ควรถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนและดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมวิจารณ์ว่า คนที่ไม่ตั้งใจเรียนกลับเลือกใช้วิธีทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งหรือผลประโยชน์
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ทำให้หมอปลาไม่พอใจเป็นพิเศษ คือเหตุการณ์ที่มีผู้ลักขโมยมะเขือจากแปลงผักของตน พร้อมตั้งคำถามถึงพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อผักว่า ควรตรวจสอบที่มาของสินค้าก่อนรับซื้อ เพราะหากรับซื้อของที่ได้มาจากการโจรกรรม ก็อาจเป็นการสนับสนุนการกระทำผิดโดยปริยาย
หมอปลายังฝากข้อความถึงผู้ค้าผักว่า ควรถามผู้ที่นำสินค้ามาขายว่าเป็นผู้ปลูกเองหรือไม่ พร้อมแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อผู้ที่รับซื้อทรัพย์สินที่อาจได้มาจากการโจรกรรม
ทั้งนี้ ความเห็นและถ้อยคำดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของหมอปลา ผ่านการไลฟ์สดบนเพจ **หมอปลาช่วยด้วย** ซึ่งสะท้อนมุมมองต่อปัญหาทุจริตและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
**เครดิตข้อมูล : เพจ หมอปลาช่วยด้วย**
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