แฉ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์อาจไม่ได้ถูกกวาดล้าง แค่ย้ายฐานลึกเข้าป่าเมียนมา

เพจ **Natty loves Myanmar** เปิดเผยข้อมูลโดยอ้างอิงแหล่งข่าวในพื้นที่ ระบุว่า กองกำลัง **DKBA (Democratic Karen Buddhist Army)** ได้เริ่มเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการของเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และธุรกิจหลอกลวงออนไลน์ ออกจากพื้นที่ **เกาะเขต (Kyauk Khet)** ริมแม่น้ำเมย ไปยังพื้นที่ใกล้กองบัญชาการของตนในหมู่บ้าน **โซนเซเมียง (Sone Se Myaing)** และ **แถ่ผิวชอง (Thae Phyu Chaung)**
แหล่งข่าวอ้างว่า การย้ายฐานมีขึ้นภายหลังการหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารเมียนมาในกรุงเนปิดอว์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดแรงกดดันจากนานาชาติ เนื่องจากฐานเดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมยและสามารถมองเห็นได้จากฝั่งประเทศไทย ทำให้ตกเป็นเป้าสนใจและถูกติดตามอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมา กองทัพเมียนมาได้เพิ่มการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ใกล้เกาะเขต ส่งผลให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นปัจจัยเร่งให้เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ย้ายฐานเข้าไปยังพื้นที่ป่าที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยากกว่าเดิม โดยชาวบ้านระบุว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา อาคารแห่งหนึ่งที่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ถูกโจมตีจากการทิ้งระเบิด
เพจยังอ้างอีกว่า รัฐบาลทหารเมียนมากำลังเตรียมรื้อถอนอาคารที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่เกาะเขต คล้ายกับปฏิบัติการที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ **KK Park** และ **ชเวโก๊กโก่ (Shwe Kokko)** เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการรื้อถอนอาคารจำนวนมากภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติ
อย่างไรก็ตาม เพจ **Natty loves Myanmar** ตั้งข้อสังเกตว่า หากข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง อาจสะท้อนว่า ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังไม่ได้หมดไป แต่เป็นเพียงการย้ายฐานปฏิบัติการจากพื้นที่ที่มองเห็นได้ง่ายริมชายแดนไทย ไปยังพื้นที่ลึกภายในประเทศเมียนมา เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการจับตาจากนานาชาติ
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นการอ้างอิงจากแหล่งข่าวในพื้นที่ตามที่เพจ **Natty loves Myanmar** เผยแพร่ และยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกองกำลัง DKBA หรือรัฐบาลทหารเมียนมาต่อข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
**เครดิตข้อมูล : เพจ Natty loves Myanmar**
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