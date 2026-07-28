อดีตปลัดอำเภองง! รัฐบาลตั้งเป้าลดข้าราชการ 1 ล้านคนจาก 3 ล้านคน ต้องขนาดนั้นเลยหรือ?

ดร.ชัย อภินันท์ อดีตปลัดอำเภอ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นต่อแนวคิดของรัฐบาลที่มีเป้าหมายปรับลดจำนวนข้าราชการจากประมาณ 3 ล้านคน ให้เหลือ 2 ล้านคน หรือคิดเป็นการลดลง 1 ล้านคน โดยตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ของนโยบายดังกล่าว รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ดร.ชัย ระบุว่า หากรัฐบาลใช้มาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) พร้อมเสนอเงินชดเชยในระดับประมาณ 12 เท่าของเงินเดือน อาจไม่จูงใจให้ข้าราชการลาออกมากนัก และประเมินว่าไม่น่าจะสามารถลดจำนวนบุคลากรได้ถึง 1 ล้านคนตามเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม อดีตปลัดอำเภอมองว่า หากมีแรงจูงใจที่มากพอ โดยเฉพาะสำหรับข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติงานที่รับราชการมานานแต่ไม่มีโอกาสเติบโตในสายงาน ก็อาจมีผู้สมัครใจออกจากระบบเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ ผู้ที่ออกจากระบบอาจเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงาน ขณะที่ผู้บังคับบัญชายังคงอยู่ ส่งผลให้เกิดภาวะ "มีแต่คนสั่ง ไม่มีคนทำ"
ดร.ชัย ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากกำลังคนระดับปฏิบัติการลดลง หน่วยงานของรัฐอาจต้องหันไปจ้างพนักงานราชการหรือลูกจ้างเหมามาปฏิบัติงานแทน ซึ่งท้ายที่สุดภาครัฐก็ยังคงต้องใช้งบประมาณในการจ้างบุคลากรอยู่ดี เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการจ้างงาน
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังยกตัวอย่างกรณีกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเตรียมจ้างอาสาพยาบาลหลายพันตำแหน่ง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงที่ภาครัฐพูดถึงการลดจำนวนข้าราชการ กลับมีการเพิ่มบุคลากรในบางภาคส่วน จึงมองว่าอาจเป็นภาพสะท้อนของความย้อนแย้งในการบริหารกำลังคนของภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ดร.ชัย เห็นว่า การใช้พนักงานราชการหรือลูกจ้างเหมาบางส่วน อาจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของรัฐในระยะยาว เนื่องจากบุคลากรกลุ่มดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าข้าราชการประจำ แต่ยังคงตั้งคำถามว่า เป้าหมายการลดข้าราชการให้ได้ถึง 1 ล้านคน จะสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่
ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดเป็นความคิดเห็นและบทวิเคราะห์ของ **ดร.ชัย อภินันท์ อดีตปลัดอำเภอ** ต่อแนวคิดการปรับโครงสร้างกำลังคนภาครัฐ ซึ่งยังต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลเกี่ยวกับรายละเอียดและแนวทางดำเนินนโยบายดังกล่าว
**เครดิตข้อมูล : ดร.ชัย อภินันท์**
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