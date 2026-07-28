อุ๊ย! เพจชมรมแพทย์ชนบทโพสต์แซ่บ อ้างภูมิใจไทยร้าว สส.น้ำเงินส่งโน้ตให้ สส.ส้ม สับ "พิพัฒน์" กลางสภา

เพจ **"ชมรมแพทย์ชนบท"** โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยอ้างว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังเผชิญความขัดแย้งภายใน หลังมีเหตุการณ์ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลถูกกล่าวอ้างว่าส่งข้อความหรือโน้ตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลอภิปรายโจมตีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในประเด็นความล้มเหลวของโครงการแลนด์บริดจ์
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า เหตุการณ์นี้อาจสะท้อนรอยร้าวภายในพรรคภูมิใจไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ความขัดแย้งอาจลุกลามไปถึงประเด็นคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากสังคมอยู่ในขณะนี้
นอกจากนี้ เพจยังอ้างถึงความเห็นของนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภา ที่เชื่อว่า "เป๋า" ยอมพลีชีพด้วยความตั้งใจให้ถูกฟ้องร้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ศาลออกหมายเรียกพยานเข้าสู่กระบวนการไต่สวน ซึ่งอาจทำให้ข้อเท็จจริงในคดีได้รับการเปิดเผยมากขึ้น
ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อกล่าวอ้างและความคิดเห็นที่เผยแพร่ผ่านเพจ **"ชมรมแพทย์ชนบท"** ยังไม่มีการยืนยันจากพรรคภูมิใจไทย หรือผู้ที่ถูกกล่าวถึงต่อข้อกล่าวอ้างดังกล่าว และยังไม่มีข้อยุติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**เครดิตข้อมูล : เพจ ชมรมแพทย์ชนบท**
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