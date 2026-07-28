เพจทนายดัง ชี้ ระงับต่อทะเบียนรถผู้ค้างใบสั่ง อาจมีประเด็นถึงรัฐธรรมนูญ

เพจ **"รู้ข่าวทันกฎหมาย กับทนายอานนท์ เชื้อสัตตบงกช"** เผยแพร่คลิปวิเคราะห์กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงข้อมูลผู้ค้างชำระใบสั่งจราจร โดยระบุว่าตั้งแต่วันที่ **1 สิงหาคม 2569** เป็นต้นไป ผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระอาจถูกระงับการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปี จนกว่าจะชำระค่าปรับให้ครบถ้วน
ผู้โพสต์อธิบายว่า มาตรการดังกล่าวมีฐานกฎหมายรองรับตาม **มาตรา 141/1 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก** ซึ่งกำหนดขั้นตอนการแจ้งผู้กระทำผิด การชำระค่าปรับ และการดำเนินการของนายทะเบียน รวมทั้งเปิดช่องให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถยื่นหนังสือโต้แย้งได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
อย่างไรก็ตาม ผู้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่า แม้มาตรการดังกล่าวจะมีกฎหมายรองรับ แต่ในทางปฏิบัติอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเงินชำระค่าปรับ ซึ่งจะไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้ และหากนำรถออกใช้งานก็อาจมีความผิดเพิ่มเติมในเรื่องการใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปี ทำให้ถูกมองว่าเป็นการลงโทษซ้ำจากการกระทำเดียว
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังอ้างถึงคำพิพากษาของศาลปกครองในอดีต ซึ่งเคยวินิจฉัยว่า หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งผู้ค้างชำระใบสั่งไม่ครบตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด การระงับการต่อทะเบียนรถอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับปรุงกระบวนการแจ้งให้รัดกุมมากขึ้น
ผู้โพสต์ยังแสดงความเห็นว่า การระงับการต่อทะเบียนรถตั้งแต่ชั้นใบสั่ง ทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาล อาจมีประเด็นเกี่ยวกับหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 พร้อมระบุว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะมีอำนาจวินิจฉัย หากมีผู้ยื่นคำร้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในอนาคต
ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายของเพจ **"รู้ข่าวทันกฎหมาย กับทนายอานนท์ เชื้อสัตตบงกช"** และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่ามาตรการดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
**เครดิตข้อมูล : เพจ รู้ข่าวทันกฎหมาย กับทนายอานนท์ เชื้อสัตตบงกช**
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