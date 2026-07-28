หรือเพราะรัฐบาลจัดการแบบนี้? ไทยจึงเป็นสวรรค์ของขอทานต่างด้าว

พรรคเศรษฐกิจ (Economic Party) เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็นผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยตั้งคำถามต่อการบริหารจัดการปัญหาขอทานต่างด้าวในประเทศไทย พร้อมวิจารณ์การใช้งบประมาณของภาครัฐว่าอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหายังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ในคลิป ผู้โพสต์ระบุว่า แม้เจ้าหน้าที่จะมีการจับกุมและผลักดันขอทานต่างด้าวกลับประเทศ แต่ไม่นานก็มีการลักลอบกลับเข้ามาขอทานในพื้นที่เดิมอีก จนเกิดเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุด พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศไทยอาจถูกมองเป็น "สวรรค์ของขอทานต่างด้าว" เนื่องจากยังมีระบบรองรับตามกฎหมายและใช้งบประมาณของรัฐในการดูแลผู้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการผลักดันกลับประเทศ
ผู้โพสต์ยังอ้างว่า งบประมาณปี 2570 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีวงเงินประมาณ **362 ล้านบาท** สำหรับโครงการด้านคนไร้ที่พึ่งและขอทาน ซึ่งครอบคลุมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการใช้งบประมาณดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบกับการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนไทย โดยยกกรณีผู้ยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ขณะที่ภาครัฐยังต้องใช้งบประมาณดูแลขอทานต่างด้าวตามขั้นตอนของกฎหมาย
ช่วงท้ายของคลิป ผู้โพสต์เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนแนวทางการใช้งบประมาณในการดูแลผู้ที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย และเสนอให้นำงบประมาณส่วนดังกล่าวกลับมาใช้ช่วยเหลือประชาชนไทยที่กำลังประสบความเดือดร้อน พร้อมตั้งคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะปรับนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดเป็นความคิดเห็นและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของผู้โพสต์ผ่านเพจ **พรรคเศรษฐกิจ - Economic Party** ซึ่งสะท้อนมุมมองต่อการดำเนินนโยบายของภาครัฐ และไม่ได้เป็นข้อสรุปหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับการวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐ
**เครดิตข้อมูล : เพจ พรรคเศรษฐกิจ - Economic Party**
#NEWS1 รายงาน