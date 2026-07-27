ชายแดนไทย–เมียนมา โจมตีด้วยโดรน ไม่ทราบฝ่าย ควันโขมงใกล้สะพานมิตรภาพ**

เกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนทิ้งระเบิดบริเวณใกล้ **สะพานมิตรภาพไทย–เมียนมา แห่งที่ 2** ฝั่งเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้เกิดแรงระเบิดรุนแรงและเพลิงลุกไหม้ในพื้นที่ โดยกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งขึ้นเหนือจุดเกิดเหตุ สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล
ชาวบ้านในเมืองเมียวดีเปิดเผยว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหลายครั้ง แม้ขณะเกิดเหตุจะมีฝนตกปรอย ๆ ขณะที่ประชาชนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ฝั่งประเทศไทย ต่างยืนยันว่าได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากฝั่งเมียนมาเช่นกัน
แหล่งข่าวด้านการทหารในพื้นที่ระบุว่า ข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าเป็น **การโจมตีด้วยโดรนทิ้งระเบิด** แต่จนถึงขณะนี้ **ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อเหตุ** และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหาย รวมถึงจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
รายงานยังระบุว่า ปัจจุบันกองทัพเมียนมายังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่เมืองเมียวดี รวมถึงบริเวณ **มินเล็กปัน (Min Let Pan)** และ **วอเล (Waw Lay)** ตลอดแนวชายแดนไทย–เมียนมา โดยมีกองกำลัง **KNLA** และกองกำลังฝ่ายต่อต้านร่วมกันตอบโต้การรุกของกองทัพเมียนมา ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงตึงเครียด
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า **ภาพควันไฟที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์บางส่วน ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้** ขณะที่ข้อมูลจากแหล่งข่าวต้นทางระบุว่า มีการนำภาพเหตุเพลิงไหม้ในเขตการค้าเมืองเมียวดีเมื่อเดือนมีนาคม 2566 มาใช้ประกอบการเผยแพร่ในบางโพสต์ จึงควรแยกแยะภาพประกอบออกจากเหตุการณ์ล่าสุด
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากกองทัพเมียนมาหรือกองกำลังฝ่ายต่อต้านเกี่ยวกับเหตุโจมตีดังกล่าว
**เครดิตข้อมูล : เพจ นักรบอิสระ**
**แหล่งข่าวต้นทาง : Khit Thit Media**
NEWS1 รายงาน