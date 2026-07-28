นายกโผล่ตอบคอมเมนต์อีกแล้ว! รอบที่แล้ว "อิอิ" รอบนี้ "รับทราบ" ชาวเน็ตตั้งคำถาม นายกฯ จัดสรรเวลาอย่างไร**

ประเด็นการตอบคอมเมนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง หลังมีการเผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็นผ่านเพจ **"ทนายอั๋น บุรีรัมย์"** ซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทของผู้นำประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเผชิญปัญหาหลายด้าน ทั้งค่าครองชีพ ราคาพลังงาน และปัญหาการทุจริต
ในคลิปดังกล่าว มีการตั้งคำถามว่า นายกรัฐมนตรีแบ่งเวลาการทำงานอย่างไร จึงยังมีเวลาเข้าไปอ่านและตอบคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดีย โดยยกตัวอย่างกรณีล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีตอบข้อความด้วยคำว่า **"รับทราบ"** ต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีผู้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ผู้โพสต์ยังยกเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเข้าไปตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับนายอั๋น บุรีรัมย์ ด้วยข้อความเชิงหยอกล้อ จนถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า การที่นายกรัฐมนตรีเข้าไปตอบคอมเมนต์ในประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเองโดยตรง อาจทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของบทบาทผู้นำ และเกิดคำถามจากประชาชนว่าควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประเทศในด้านต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของผู้โพสต์ผ่านเพจ **"ทนายอั๋น บุรีรัมย์"** ซึ่งสะท้อนมุมมองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และไม่ได้เป็นข้อสรุปหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับการวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐ
**เครดิตข้อมูล : เพจ ทนายอั๋น บุรีรัมย์**
**NEWS1 รายงาน**