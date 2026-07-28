ย่าเล็กสู้จนลมหายใจสุดท้าย! ลงนามคำแก้อุทธรณ์ก่อนสิ้นลม หลังศาลชี้สหกรณ์-ทนายประมาทเลินเล่อ**

เรื่องราวการต่อสู้ของ **"ย่าเล็ก สวาทกลาง"** อดีตสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ได้รับการเผยแพร่ผ่านเพจ **วันเพ็ญ พรมรังสรรค์** หลังย่าเล็กเสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 โดยก่อนจากไปในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ย่าเล็กได้ลงลายมือชื่อในคำแก้อุทธรณ์ของคดีที่ตนเองเป็นโจทก์ เพื่อเดินหน้าต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมเป็นครั้งสุดท้าย
ตามข้อมูลระบุว่า ย่าเล็กเคยถูกสหกรณ์โคนมฟ้องต่อศาลจังหวัดสุรินทร์รวม 3 คดี ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ ทั้งที่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกัน และได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์มาก่อนหน้านั้นเป็นเวลานาน ส่งผลให้ต้องเดินทางขึ้นศาลหลายครั้ง ทั้งที่ป่วยด้วยโรคประจำตัวหลายโรคและต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจตลอดการเดินทาง
ต่อมา ย่าเล็กได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ และศาลชั้นต้นจังหวัดสระบุรีมีคำพิพากษาให้ได้รับความเป็นธรรม โดยในคำพิพากษาระบุว่า สหกรณ์โคนมซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินคดีว่าโจทก์ยังมีหนี้หรือมีภาระรับผิดหรือไม่ จึงถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ
นอกจากนี้ ศาลยังวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นทนายความ มีวิชาชีพด้านกฎหมายและควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่กลับไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งที่สามารถดำเนินการได้ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ และต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโจทก์เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากจำเลยทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์ ทำให้การต่อสู้ทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไป โดยหลังการเสียชีวิตของย่าเล็ก ลูกชายจะเข้ารับช่วงดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์ต่อ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของมารดาในการเรียกร้องความเป็นธรรม
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากโพสต์ของ **วันเพ็ญ พรมรังสรรค์** ซึ่งระบุรายละเอียดจากคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ และยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
**เครดิตข้อมูล : วันเพ็ญ พรมรังสรรค์**
**NEWS1 รายงาน**