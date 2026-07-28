ภคมนฝากถึง "อนุทิน" เร่งสั่ง ปปง. สอบเส้นเงินโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้าน

นางสาวภคมน หนุนอนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคประชาชน และอดีตผู้สื่อข่าว แสดงความคิดเห็นผ่านเพจ "Pukkamon Nunarnan - ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์" เรียกร้องให้เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่น หลังมีการประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ราว 4,500 ล้านบาท
ภคมนตั้งข้อสังเกตว่า แม้ข่าวการจับกุมในคดีดังกล่าวจะเผยแพร่ออกมาตั้งแต่ช่วงแรกพร้อมการระบุความเสียหายระดับหลายพันล้านบาท แต่จนถึงขณะนี้กลับยังไม่เห็นความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงเช่นนี้จึงยังไม่มีการเร่งติดตามเส้นเงินอย่างจริงจัง
ระหว่างการอภิปราย ภคมนยังกล่าวในเชิงเสียดสีว่า "อนุทินหนึ่งโทรหาอนุทินสองให้หน่อย" โดยอ้างถึงการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลชุดปัจจุบัน พร้อมเรียกร้องให้ประสานไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เร่งใช้อำนาจตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว
นอกจากนี้ ภคมนยังระบุว่า ประชาชนไม่ควรละสายตาจากคดีนี้ แม้จะไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรง เพราะเป็นคดีที่กระทบต่อระบบราชการและความเชื่อมั่นของสังคม พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบทุกมิติอย่างโปร่งใส เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยของสังคม
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของนางสาวภคมน หนุนอนันต์ ที่เผยแพร่ผ่านเพจส่วนตัว โดยยังไม่ใช่ข้อสรุปหรือผลการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ
เครดิตข้อมูล : เพจ Pukkamon Nunarnan - ภคมน ลิซ่า หนุนอนันต์
NEWS1 รายงาน