เทพไทชี้ 6 เหตุผล กกต.ต้องส่งคดีฮั้ว ส.ว. ให้ศาลฎีกาทันที**

อดีต ส.ส. **เทพไท เสนพงศ์** โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เร่งสรุปสำนวนและยื่นคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต่อศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง โดยเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่คดีควรเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล เพื่อให้มีข้อยุติที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
เทพไทระบุว่า บรรยากาศของคดีฮั้ว ส.ว. กำลังได้รับความสนใจจากสังคม หลังนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการ iLaw ออกมาเปิดเผยรายชื่อผู้ที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการฮั้ว ส.ว. ส่งผลให้มีผู้ถูกพาดพิงบางส่วนเข้าแจ้งความดำเนินคดี และอาจทำให้มีการนำพยานหลักฐานจากสำนวนการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล
พร้อมกันนี้ เทพไทได้เสนอ **6 เหตุผล** ที่เห็นว่า กกต.ควรเร่งส่งคดีให้ศาลฎีกา ได้แก่
1. เพื่อสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชนและภาคประชาสังคมที่ต้องการให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยคดี
2. เพื่อลดแรงกดดันที่ กกต.ต้องเผชิญ โดยให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
3. เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและคลายข้อครหาที่มีต่อ กกต.เกี่ยวกับความเป็นกลางในการดำเนินคดี
4. เพื่อลดความเสี่ยงที่ กกต.อาจถูกกล่าวหาหรือต้องรับผิดตามกฎหมาย หากถูกมองว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
5. เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการดำเนินคดีทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
6. เพื่อให้คำพิพากษาของศาลฎีกาเป็นข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับ ลดข้อครหาว่ามีการช่วยเหลือหรือเลือกปฏิบัติ
ท้ายที่สุด เทพไทย้ำว่า กกต.ควรเร่งหาข้อสรุปของสำนวน และยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา (แผนกคดีเลือกตั้ง) โดยเร็ว เพื่อให้คดีฮั้ว ส.ว.ได้รับการวินิจฉัยตามกระบวนการยุติธรรม และสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
**เครดิตข้อมูล : เทพไท เสนพงศ์**
**NEWS1 รายงาน**