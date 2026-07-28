ชาญชัยลั่น! เลิกหวังอัศวินม้าขาว ปลุกพลังประชาชนหยุดนักการเมืองชั่ว**

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก 3 สมัย และอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนักตรวจสอบและนักปราบโกง ได้แสดงความคิดเห็นผ่านบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่โดยเพจ **"ถามไปตอบมา"** โดยเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันลุกขึ้นปกป้องประเทศ และไม่รอคอยให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาแก้ปัญหาแทน
ชาญชัยกล่าวว่า ปัญหาสำคัญของประเทศในปัจจุบันคือความเห็นแก่ตัวของผู้คน หากทุกฝ่ายมุ่งแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ความเสียหายของประเทศจะยิ่งเกิดขึ้นรวดเร็ว และท้ายที่สุดทุกคนจะได้รับผลกระทบร่วมกัน พร้อมเตือนว่าหากปล่อยให้ปัญหาสะสมต่อไป ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมอาจตามมา
อดีต ส.ส.ผู้นี้ยังย้ำว่า ประเทศไทยไม่ควรฝากความหวังไว้กับ "อัศวินม้าขาว" ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหา แต่ต้องอาศัยพลังของประชาชนทุกคนที่ร่วมมือกันอย่างสามัคคี เพื่อยับยั้งนักการเมืองและข้าราชการที่ไม่สุจริต พร้อมเรียกร้องให้ข้าราชการที่ดีและนักการเมืองที่ซื่อสัตย์กล้าลุกขึ้นทำในสิ่งที่ถูกต้อง และไม่ยอมจำนนต่ออำนาจหรือผลประโยชน์ส่วนตน
ชาญชัยยังมองว่า หากประชาชนร่วมกันแยกแยะถูกผิด ไม่ยอมรับการทุจริต และไม่แลกผลประโยชน์เล็กน้อยกับอนาคตของประเทศ ก็จะสามารถสกัดความโลภและลดปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองได้ พร้อมระบุว่าได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังทุกภาคส่วนให้ร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามจนยากจะแก้ไข
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอของนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ที่เผยแพร่ผ่านเพจ **"ถามไปตอบมา"**
**เครดิตข้อมูล : เพจ ถามไปตอบมา**
**NEWS1 รายงาน**