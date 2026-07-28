ทนายอั๋น ไม่ธรรมดา! เดินหน้าจี้สอบโครงการถนน 450 ล้าน สุดท้าย "ถนนทองคำ" ถูกยกเลิก**

นายอั๋น บุรีรัมย์ เผยผ่านเพจของตนเองว่า กรมทางหลวงได้มีหนังสือลงวันที่ 21 กรกฎาคม แจ้งยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนวงเงินประมาณ **450 ล้านบาท** ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อนหน้านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม และถูกเรียกขานว่าเป็น "ถนนทองคำ" เนื่องจากใช้งบประมาณสูงเมื่อเทียบกับระยะทางของโครงการ
นายอั๋นระบุว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมาได้ออกมาเรียกร้อง ตรวจสอบ และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความคุ้มค่าของโครงการ พร้อมนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางของตนเองและสื่อมวลชน จนทำให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง ก่อนที่ล่าสุดกรมทางหลวงจะมีประกาศยกเลิกโครงการ
เจ้าตัวยังมองว่า การยกเลิกโครงการครั้งนี้ช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ราว **450 ล้านบาท** และเสนอว่าควรนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น การพัฒนาโรงเรียน โรงพยาบาล หรือโครงการสาธารณประโยชน์อื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า
นอกจากนี้ นายอั๋นยังประกาศว่าจะเดินหน้าตรวจสอบอีกหลายประเด็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ดินเขากระโดง คดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และคดีทุจริตสอบท้องถิ่น โดยยืนยันว่าจะทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไป แม้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองหรือเงินบริจาคจากภายนอก
อย่างไรก็ตาม นายอั๋นระบุว่า การที่การตรวจสอบของตนมีส่วนทำให้โครงการถูกยกเลิกนั้น เป็นมุมมองและข้อสรุปของตนเอง ขณะที่เหตุผลอย่างเป็นทางการของการยกเลิกโครงการยังคงต้องอ้างอิงจากคำชี้แจงและเอกสารของกรมทางหลวงเป็นหลัก
**เครดิตข้อมูล : เพจ ทนายอั๋น บุรีรัมย์**
**NEWS1 รายงาน**