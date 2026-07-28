เพจดังระยอง เผยภาพสลด นี่หรือสภาพที่คนระยองจะต้องทนเจอ**

เพจ **"พยูนดำ ระยอง"** โพสต์ข้อความสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการในพื้นที่ พร้อมภาพที่อ้างว่าเป็นสภาพของแหล่งน้ำ ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชน โดยระบุข้อความว่า
> "เงินทอน 1 ซอง = น้ำเสีย 1 คลอง = คนป่วย 1 หมู่บ้าน = หนี้สินทั้งชีวิต"
พร้อมทิ้งท้ายว่า
> "ข้าราชการดีๆ ยังมี แต่คนไม่ดี 1 คน ทำลายได้ทั้งระบบ เราไม่ยอม เราจะเฝ้า"
ข้อความดังกล่าวสะท้อนมุมมองของเพจที่เชื่อมโยงปัญหาการทุจริตหรือผลประโยชน์แอบแฝงกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาน้ำเสียที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ การประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น หลายคนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการปล่อยมลพิษหรือมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ก็ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
อย่างไรก็ตาม ข้อความและภาพดังกล่าวเป็นข้อมูลและข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่โดยเพจ **"พยูนดำ ระยอง"** ซึ่งขณะนี้ยังไม่ปรากฏคำชี้แจงจากหน่วยงานที่ถูกพาดพิงหรือผลการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ จึงควรรอข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบอย่างเป็นทางการต่อไป
**เครดิตภาพและข้อมูล : เพจ พยูนดำ ระยอง**
**NEWS1 รายงาน**