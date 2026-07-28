สะเทือนใจ! ลุงแกร็บหาเช้ากินค่ำ ถูกทำร้ายกลางถนน คู่กรณีซิ่งหนี

โลกออนไลน์กำลังแชร์เหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจ หลังเพจ บ้านเรารามคำแหง เผยแพร่เรื่องราวของคนขับแกร็บสูงอายุ ซึ่งถูกชายคู่กรณีลงจากรถยนต์เข้าทำร้ายร่างกาย ก่อนขับรถหลบหนีจากจุดเกิดเหตุในพื้นที่มีนบุรี
ตามข้อมูลที่เพจเผยแพร่ ระบุว่า คุณลุงต้องขี่แกร็บหาเลี้ยงชีพ แม้อายุจะมากแล้ว โดยหลังเกิดเหตุคู่กรณีได้ขับรถหลบหนี ขณะที่ผู้เสียหายมีข้อมูลทะเบียนรถไว้ครบถ้วน และกำลังเข้าแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพจยังระบุด้วยว่า สาเหตุของเหตุการณ์ยังไม่เป็นที่ยุติ และขอรอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เสียหายหรือญาติ พร้อมเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายสามารถออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในอีกมุมหนึ่งได้ หากประสงค์จะให้ข้อมูลต่อสาธารณะ
เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยหลายคนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี พร้อมให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย เนื่องจากมองว่าไม่ว่าความขัดแย้งจะเกิดจากสาเหตุใด การใช้ความรุนแรงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา
คดีนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งจะมีการรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรับฟังคำชี้แจงจากทุกฝ่าย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ บ้านเรารามคำแหง
NEWS1 รายงาน