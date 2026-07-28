คนไทยงง! กกต.ล่าคนเปิดหลักฐานฮั้ว สว. แต่คดีฮั้ว สว.ยังเดินหน้าช้า

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อยู่ระหว่างตรวจสอบกรณีเอกสารลับในสำนวนคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) รั่วไหลออกจากคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลาง ชุดที่ 26 ไปยังบุคคลภายนอก ทั้งกลุ่มการเมืองและนักวิชาการ พร้อมเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่นำข้อมูลลับออกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต หลังพบข้อมูลในสำนวนถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และมีพยานบางรายกลับคำให้การหลายครั้ง จึงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในอย่างละเอียด
รายงานข่าวระบุว่า กกต.กังวลว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงกดดันต่อการวินิจฉัยของคณะกรรมการ กกต. ซึ่งมีกำหนดพิจารณาสำนวนในช่วงเดือนสิงหาคม โดยอยู่ระหว่างเปรียบเทียบรายละเอียดของสำนวนจากคณะอนุกรรมการชุดที่ 26 และชุดที่ 36 รวมถึงตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพยานที่มีการกลับคำให้การ เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างรอบคอบและเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม เนื่องจากหลายฝ่ายมองว่า แม้การตรวจสอบผู้ที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ประชาชนยังเฝ้ารอความคืบหน้าของการสอบสวนข้อเท็จจริงในคดีฮั้ว สว. ซึ่งเป็นประเด็นหลักของคดี และต้องการเห็นผลการพิจารณาที่ชัดเจนโดยเร็ว
ทั้งนี้ มีรายงานว่า กกต.ตั้งเป้าสรุปการพิจารณาคดีฮั้ว สว.ภายในเดือนสิงหาคม หลังตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดเสร็จสิ้น ก่อนมีมติอย่างเป็นทางการต่อไป
NEWS1 รายงาน