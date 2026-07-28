เพจดังแฉ! เครือข่ายอุปถัมภ์ซื้อขายตำแหน่ง แลกผลประโยชน์งบท้องถิ่น

เพจ ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อร้องเรียนกล่าวอ้างถึงความไม่โปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งใน จังหวัดสระบุรี โดยระบุว่ามีการสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ ซื้อขายตำแหน่ง และใช้ช่องทางการขอใช้บัญชีสอบข้ามจังหวัด เพื่อผลักดันบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ก่อนย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเดิม
ตามข้อร้องเรียน มีการกล่าวอ้างถึง รองปลัด "อ." ซึ่งเป็นผู้บริหารของ อบจ.แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดและได้รับความไว้วางใจจาก นายก อบจ. "ส." โดยกล่าวอ้างว่ามีการนำบุคลากรระดับบริหารไปขึ้นบัญชีสอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอีกจังหวัดหนึ่ง ก่อนดำเนินการขอใช้บัญชีเพื่อกลับมาดำรงตำแหน่งบริหารในจังหวัดสระบุรี
ข้อร้องเรียนยังกล่าวอ้างอีกว่า วิธีการดังกล่าวไม่ใช่เพียงการแสวงหาความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการ แต่เป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การควบคุมการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ แลกผลประโยชน์จากงบประมาณท้องถิ่น หากข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความจริง
นอกจากนี้ เพจยังพาดพิงถึงบุคคลอีกหลายราย โดยใช้เพียงชื่อย่อ เช่น "ผอ.ป.", อดีต ผอ. "ช." และ อดีตปลัดกระทรวง "ส." ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในกระบวนการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างทั้งหมด ยังไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และยังไม่มีผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐที่ยืนยันว่าข้อกล่าวหาเป็นความจริง
ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย จึงเรียกร้องให้สำนักงาน ป.ป.ช., ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารการขอใช้บัญชีสอบ การแต่งตั้งโยกย้าย และกระบวนการคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์ว่ามีการดำเนินการตามข้อร้องเรียนจริงหรือไม่ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ที่ถูกกล่าวอ้างในข้อร้องเรียน หากผู้ที่ถูกพาดพิงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสงค์จะชี้แจงข้อเท็จจริง NEWS1 ยินดีนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย
NEWS1 รายงาน