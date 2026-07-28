จีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ทน! สนธิกำลังตำรวจไทย บุกพัทยา รวบจีนดำกลับไปลงโทษ

กองกำกับการ 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (กก.1 บก.สส.สตม.) สนธิกำลังร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับการประสานข้อมูลจากสำนักงานกงสุล (ฝ่ายตำรวจ) ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนที่หลบหนีเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอหมายค้นจากศาลจังหวัดพัทยา และเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนได้รวม 5 ราย โดย 2 รายถูกจับกุมพร้อมอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อ Beretta ขนาด 9 มม. พร้อมเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนอีก 3 ราย ซึ่งประกอบด้วยผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีน ผู้ถูกเพิกถอนการตรวจลงตรา (วีซ่า) ผู้อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต และผู้ต้องหาที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายจำหน่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์ หรือ "แก๊สหัวเราะ" โดยผู้ต้องหาทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อส่งกลับให้ทางการจีนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และการบูรณาการกำลังระหว่าง กก.1 บก.สส.สตม. และ CIB เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้กระทำผิดจากต่างประเทศ พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ เช็กข่าวพัทยา
NEWS1 รายงาน