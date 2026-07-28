น้องรุ้งแรงมาก! เรียกรอมฎอน "ส.ส. BRN" ปมเตือนเบรกใช้กำลังตอบโต้

โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลัง น.ส.รุ่งรพี เพชรทอง หรือ "น้องรุ้ง" โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นต่อกรณี นายรอมฎอน ปันจอร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่ออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
น้องรุ้งระบุข้อความอย่างดุเดือดว่า
> "รอมฎอนบอกว่า อย่าใช้กำลังตอบโต้กับกลุ่ม BRN กูนึกแล้วมึงต้องมาวิธีนี้ ไม่มีสักนิดที่พวกมึงจะเห็นใจทหาร ก็เพราะว่ามึงมันเป็นนักการเมือง BRN รอที่จะแบ่งแยก"
โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว พร้อมมีผู้ใช้งานโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับมุมมองของน้องรุ้ง
ก่อนหน้านี้ นายรอมฎอนได้แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และระมัดระวังการตอบโต้ทางทหาร เนื่องจากกังวลว่าอาจทำให้สถานการณ์บานปลาย พร้อมเสนอให้ใช้แนวทางการสื่อสารและกระบวนการสันติภาพควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ข้อความที่น้องรุ้งเรียกนายรอมฎอนว่า "ส.ส. BRN" เป็นความคิดเห็นและข้อกล่าวหาของผู้โพสต์เอง ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลหรือข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่ยืนยันว่า นายรอมฎอนเป็นสมาชิกหรือปฏิบัติหน้าที่แทนกลุ่ม BRN ดังนั้น ประเด็นดังกล่าวจึงควรแยกออกจากข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยัน
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นที่แตกต่างในสังคมต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนการใช้มาตรการด้านความมั่นคงอย่างเด็ดขาด กับฝ่ายที่เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับกระบวนการสันติภาพและการเจรจาควบคู่กันไป
NEWS1 รายงาน