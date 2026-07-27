บิ๊กดุลเผย ถามจีนแล้ว ปมส่งอาวุธให้กัมพูชา ฝ่ายจีนแจงเป็นสัญญาเดิม

พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังการหารือกับ พล.ร.อ. ต่ง จวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ได้หยิบยกข้อกังวลของฝ่ายไทยเกี่ยวกับการส่งมอบอาวุธของจีนให้กัมพูชาขึ้นหารือโดยตรง เพื่อสร้างความชัดเจนต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา
พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ฝ่ายจีนชี้แจงว่า ยุทโธปกรณ์ที่ส่งมอบให้กัมพูชาเป็นการดำเนินการตามข้อตกลงหรือสัญญาเดิมที่มีมาตั้งแต่ปี 2559 ไม่ใช่การจัดส่งอาวุธใหม่เพื่อสนับสนุนสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบัน พร้อมระบุว่า จีนได้ประวิงเวลาการส่งมอบบางส่วนในช่วงที่เกิดการสู้รบ และยืนยันจุดยืนที่จะวางตัวเป็นกลาง เนื่องจากทั้งไทยและกัมพูชาต่างเป็นมิตรที่ดีของจีน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเปิดเผยว่า ระหว่างการหารือ รัฐมนตรีกลาโหมจีนย้ำว่าหากมีเรื่องใดที่สามารถให้ความช่วยเหลือประเทศไทยได้ จีนก็พร้อมให้ความร่วมมือ แต่ทุกการดำเนินการจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง และการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศ
ต่อมาในช่วงเช้าวันที่ 26 กรกฎาคม พล.ท.อดุลย์ได้พา พล.ร.อ. ต่ง จวิน ไปรับประทานอาหารเช้าที่ร้านโจ๊กปริ๊นซ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ก่อนเดินทางกลับประเทศ โดยระบุผ่านเพจ Adul A Day ว่า บางครั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบนโต๊ะประชุม แต่เกิดจากความไว้วางใจ ความเข้าใจ และมิตรภาพที่ค่อย ๆ สร้างขึ้นจากการพบปะพูดคุยอย่างจริงใจ ก่อนที่ในช่วงค่ำจะเดินทางไปส่งคณะผู้แทนจีนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยตนเอง
การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคง การฝึกศึกษา การแลกเปลี่ยนกำลังพล และการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยกับจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะเดินหน้าความร่วมมืออย่างต่อเนื่องต่อไป
NEWS1 รายงาน