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เพจดังเขย่าเก้าอี้ปลัดอีกแล้ว! เปิดหลักฐานแชร์ข้อมูลรัว ๆ อ้างรับวิ่งเต้นโกงสอบท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ "ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย" โพสต์ข้อความและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก อ้างว่าได้รับข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการรับวิ่งเต้นการสอบเข้ารับราชการ พร้อมทยอยเปิดเผยรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์

ข้อมูลที่เพจเผยแพร่พาดพิงถึง นาย ส. ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ โดยอ้างว่าเดิมเคยปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนโอนย้ายมาสังกัดกรมการปกครอง

นอกจากนี้ ยังพาดพิงถึง "กำนัน ต." อดีตกำนันในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง โดยอ้างว่าเป็นผู้ประสานงานหรือเอเยนต์ในพื้นที่ภาคใต้ ทำหน้าที่หาผู้สมัครสอบและรับวิ่งเต้นการสอบเข้ารับราชการหลายประเภทมาเป็นเวลานาน

เพจดังกล่าวยังกล่าวอ้างว่า การสอบตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมการปกครอง ในรอบที่ผ่านมา มีการเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครสอบรายละ 500,000-700,000 บาท โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ขณะที่การสอบบรรจุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเรียกเก็บเงินประมาณ 350,000 บาทต่อราย

นอกจากนี้ เพจยังอ้างอีกว่า ภายหลังการประกาศผลสอบ มีการทยอยคืนเงินบางส่วนให้กับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการบรรจุ พร้อมระบุว่าจะทยอยเปิดเผยข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็น ข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่โดยเพจ "ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย" ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐ และยังไม่มีคำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกพาดพิง รวมทั้งยังไม่มีผลการสอบสวนหรือคำพิพากษาของศาลที่ยืนยันข้อกล่าวอ้างดังกล่าว จึงยังเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมาย

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษารายละเอียด ข้อกล่าวอ้าง เอกสาร และข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เพจ "ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย" ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยตรง

NEWS1 รายงาน