บิ๊กโก๋ ผอ.JIC ไทย ซัด CMAC เขมร "โกหกทุกหน่วยงาน" อ้างไทยยิงแสนกว่านัดไร้หลักฐาน

พลอากาศเอกประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา (Joint Information Center : JIC) ออกแถลงการณ์ตอบโต้ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา (Cambodian Mine Action Centre : CMAC) หลังเผยแพร่ข้อมูลกล่าวหาว่ากองทัพไทยยิงกระสุนคลัสเตอร์จำนวน 120,000–130,000 นัด จนทำให้มีลูกระเบิดย่อยตกค้างหลายล้านลูกในพื้นที่กัมพูชา โดยยืนยันว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบร่วม และไม่อาจถือเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยัน
พลอากาศเอกประภาสระบุว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและหลักมนุษยธรรม พร้อมสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างตามมาตรฐานสากล แต่ตัวเลขและข้อมูลที่ CMAC เผยแพร่เป็นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาจัดทำขึ้นเพียงฝ่ายเดียว ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบร่วมกับประเทศไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นอิสระ จึงไม่สามารถถือเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันได้
แถลงการณ์ของ JIC ยังระบุว่า ประเทศไทยไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อกล่าวอ้างที่ระบุว่ากองทัพไทยยิงกระสุนคลัสเตอร์ 120,000–130,000 นัด หรือมีลูกระเบิดย่อยตกค้างหลายล้านลูก เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ผลการตรวจพิสูจน์ทางเทคนิค หรือการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระมารองรับข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
JIC ยืนยันว่า หากมีความจำเป็น ประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส เป็นกลาง และตั้งอยู่บนหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ ผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับหรือผ่านองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตือนว่าการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวโทษอีกฝ่ายโดยไม่มีการตรวจสอบร่วม อาจกระทบต่อบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและไม่เอื้อต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศภายหลังการหยุดยิง
ทั้งนี้ CMAC ของกัมพูชาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้าง โดยได้เผยแพร่ข้อมูลสำรวจที่อ้างว่าพบการปนเปื้อนจากกระสุนคลัสเตอร์ในวงกว้างตามแนวชายแดน และระบุว่ามีการใช้กระสุนจำนวนประมาณ 120,000–130,000 นัด ซึ่งเป็นที่มาของการชี้แจงตอบโต้จากฝ่ายไทยในครั้งนี้
NEWS1 รายงาน