รอมฎอนลั่น! "การสร้างสันติภาพไม่ได้ลอยมาจากอากาศ ไม่ใช่อยู่ ๆ คนนึกจะหยุดยิงก็หยุดยิง"

คำกล่าวของ นายรอมฎอน ปันจอร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถูกหยิบยกกลับมาพูดถึงอีกครั้ง หลังสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาทวีความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา โดยหลายฝ่ายนำคำพูดดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่
คำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ระหว่างที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วย นายรอมฎอน ปันจอร์, นายรังสิมันต์ โรม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกิจกรรม Pattani Decoded 2026 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นบริเวณย่านเมืองเก่าและริมแม่น้ำปัตตานี
ในช่วงการให้สัมภาษณ์ นายรอมฎอนกล่าวว่า
> "การสร้างสันติภาพไม่ได้ลอยมาจากอากาศ ไม่ใช่อยู่ ๆ วันดีคืนดีคนนึกจะหยุดยิงก็หยุดยิง แต่มาจากบทสนทนา มาจากความแตกต่าง และการยอมรับความแตกต่าง"
พร้อมอธิบายว่า การยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมายาวนานไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง แต่ต้องอาศัยกระบวนการสร้างสันติภาพ การพูดคุย และการสร้างความไว้วางใจระหว่างทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อพื้นที่มีสันติภาพควบคู่กัน พร้อมระบุว่ารัฐควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนา และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม จากคำให้สัมภาษณ์ในวันดังกล่าว นายรอมฎอนไม่ได้กล่าวถึง BRN โดยตรง และไม่ได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเปิดการเจรจากับ BRN แต่เป็นการอธิบายหลักการเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพในภาพรวม ว่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดการทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงระลอกล่าสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำกล่าวของนายรอมฎอนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 จึงถูกนำกลับมาเผยแพร่และวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องการสร้างสันติภาพผ่านกระบวนการพูดคุย และผู้ที่ตั้งคำถามว่าแนวทางดังกล่าวเหมาะสมกับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันหรือไม่
NEWS1 รายงาน