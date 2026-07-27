มาร์ค พิทบูล ซัด "รอมฎอน" เป็น สส.ไทย แต่เหตุใดจึงออกหน้าปกป้องผู้ก่อการร้าย?

มาร์ค พิทบูล ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วิพากษ์วิจารณ์ นายรอมฎอน ปันจอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) โดยตั้งคำถามถึงท่าทีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมระบุว่า การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปกป้องอธิปไตยของประเทศเป็นหน้าที่ของรัฐ เมื่อมีผู้ใช้อาวุธก่อเหตุรุนแรง รัฐย่อมมีหน้าที่ใช้กฎหมายและมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อรับมือ
มาร์ค พิทบูล ระบุว่า ประเทศไทยเป็นรัฐเอกราชที่มีอธิปไตยเป็นของตนเอง และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น พร้อมตั้งคำถามถึงจุดยืนของนายรอมฎอนว่า เหตุใดในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย จึงมีท่าทีที่เขามองว่าเป็นการออกมาปกป้องกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบ
นอกจากนี้ มาร์ค พิทบูล ยังกล่าวในเชิงตั้งคำถามว่า ผู้แทนราษฎรควรยืนอยู่บนหลักการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน พร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ นายรอมฎอน ปันจอร์ ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมต่อประเด็นคำวิจารณ์ดังกล่าวในกรณีนี้ และยังไม่มีการตอบโต้ต่อคำกล่าวของมาร์ค พิทบูล
ทั้งนี้ สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน โดยรัฐไทยใช้ทั้งมาตรการด้านความมั่นคง การบังคับใช้กฎหมาย และการพูดคุยเพื่อสันติสุขควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง
อ้างอิง
ข้อความและคำแสดงความคิดเห็นของ มาร์ค พิทบูล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ข้อมูลด้านนโยบายและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ข้อมูลด้านความมั่นคงจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
NEWS1 รายงาน